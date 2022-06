ARENDAL: Guttene våre ga seg ikke før det sto 5-1 i favør Vågsbygd etter 90 minutter pluss tillegg.

1-0 kom etter et godt kvarter av kampen. Henrik Dahlums presise dødballfot fant Mathias Syvertsen i boksen, og nådeløst satte han inn kampens første.

2-0 kom like før pause, også det på dødball. Frisparket til Dahlum var hardt, og ballen flakket via keeper og inn i nettveggen. Psykologisk sett et gunstig tidspunkt å score på – som forståsegpåere ofte sier. Og som i alle fall senket pulsen til de fleste Våg-spillere et par hakk gjennom de neste 15 pauseminuttene.

Og: Var det gunstig å score like før pause, så var det ikke noe særlig verre å gjøre det like etter også. Andreomgangen var bare tre minutter gammel da Henrik Dahlum spilte fri en overlappende og fremadstormende Lars Ørjan Kleppe på venstrekanten. Hans presise og harde innlegg fant pannebrasken til være-på-rett-sted-til-riktig-tid-Abdi, og en form for 3-0-spiker ble satt inn i Trauma-kista. Tenkte de fleste. Men.

Flere Trauma-sjanser

Selv om ikke Trauma skapte veldig mange store sjanser i kampen, så var de så absolutt med på leken. Og det kunne ha blitt mer enn den ene scoringen som Tor André Dalen satte inn etter 55 minutter, men det skjedde heldigvis ikke.

Junior-dobbelen fra Tobias Kaas Knutsen og Abdi etter henholdsvis 68 og 70 minutter forhindret effektivt det, og derfra og inn var det cruisekontroll på Våg-dashbordet.

Trener Håvard Karlsen var en fornøyd mann etter scorings- og spille-bonanzaen på Tromøya denne mandagskvelden.

– Jeg tror dette må være den beste og mest solide lagprestasjonen vi har levert så langt i år. En god motstander, solid og strukturert spill både offensivt og defensivt, og ikke minst uttelling på sjansene understreker dette, forteller trener Karlsen.

– Vi har trent godt den siste uka, og systematisk repetisjon og terping har gitt resultater. Det betyr at vi må fortsette å gjøre mer av det samme, samt koble inn flere spillmomenter etter hvert, slik at sluttresultatet (i form av prestasjoner) stadig utvikles og blir bedre, konstaterer han.

Ekte lagseier

Og legger til at Filip Dahl imponerte som sentral midtbaneanker med godt fotarbeid (les: dansetrinn) og gode pasninger, at skoene til venstreback Kleppe var nypolerte og fininnstilt og at samtlige Våg-spillere utpå der jobbet iherdig, strukturert og framsto som et lag med stor L.

Også litt ekstra kred til unggutten Abdi som jobbet hardt og fant posisjonene sine inne i boksen. Og ikke minst junioren Henrik Schmidt-Johnsen som kom inn som indreløper 25 minutter før slutt, og gjorde sakene sine bra. Det gror godt i rekkene våre.