FLEKKEFJORD: Tirsdag 23. november kunne FFKs 14-åringer juble for kretsmesterskap på Uenes stadion i Flekkefjord. Trauma ble slått 6-0 i sesongens siste kamp. Nervøse spillere kunne endelig sprette sjampanjen og slippe jubelen løs.

Det har vært en sesong med både nedturer og oppturer. På grunn av smittefare og stadige utsettelser av kamper, har vi virkelig måttet jobbe med logistikken for å få avvikle alle kampene. Vi fikk en heller svak start på sesongen med tap og uavgjort i de to første kampene. På et tidspunkt lå vi 14 poeng bak MK som ledet tabellen. I motsetning til fjoråret, har årets sesong bydd på en rekke jevne kamper. Det har vært veldig god kvalitet på mange av motstanderne, så guttene har virkelig måttet jobbe for dette kretsmesterskapet.

FFKs 2007-kull består av 23 topp motiverte og sympatiske gutter. I tillegg har vi tre jenter som er med i treningsgruppa og hjelper til i kamper når det trengs. Vi har hatt to lag med i seriespill, ett på nivå 1 og ett på nivå 2. Mange av spillerne har vært innom begge nivåer, og vi trenere merker at dette virkelig er en sammensveiset gjeng.

Selv om det tok lang tid før vi fikk komme i gang med seriespill, har det vært veldig god kvalitet og innsats på treningene. Dette er en gjeng som har det veldig gøy sammen, men de stiller også krav til hverandre og sørger for at kvaliteten holdes oppe både på trening og i kamp. Vi har hatt fokus på høyt og hardt press når vi ikke har ballen.

Samtidig har vi ønsket å holde ballen i laget med korte, kjappe pasninger og mye bevegelse når vi angriper. Vi trenere har opplevd denne sesongen som en liten berg-og-dal-bane. Det så litt håpløst ut i de første kampene. Vi klarte ikke helt overgangen fra 9er-fotball til 11er-fotball. Men seieren borte mot Donn innledet en seiersrekke på seks strake kamper. Alt så veldig mye bedre ut, og ettersom de andre topplagene stadig avga poeng, hadde vi plutselig alt i egne hender.

Vi trengte «bare» å vinne de tre siste kampene. Den første av disse endte med et noe overraskende tap hjemme mot Søgne. Dette var virkelig et slag i ansiktet for guttene. Men da andre topplag nok en gang avga poeng, ble det klart at kretsmesterskapet kunne sikres med seier borte mot Myra og hjemme mot Trauma. Denne sjansen tok guttene godt vare på og storspilte i de to siste kampene!

Det som er ekstra gledelig i år er at også nivå 2-laget ble seriemestere i sin avdeling. Etter en meget sterk sluttspurt, ble det en siste avgjørende kamp om tittelen borte mot Lyngdal. Etter å ha ligger under 2-0, ble kampen snudd til 3-2 to minutter før slutt. Vi trenere ønsker å takke Flekkefjord fotballklubb, med Svein Magne Meland, Terje Johnsen og Lars Kristian Larsen i spissen, for å skape en fantastisk ramme rundt den siste kampen med fyrverkeri, sjampanje, musikk og «speaker i bua».

Jubelscenene der 23 gutter feirer sammen som et lag, er minner som både spillerne og vi trenere ikke glemmer med det første. Vi ønsker også å takke foreldre for at dere alltid stiller opp og hjelper til hvis det trengs. Til slutt må vi bare takke motstanderne våre for en utrolig jevn og spennende sesong. Vi sitter igjen med følelsen av at vi i år virkelig måtte jobbe for hvert eneste poeng. Spillerne har lært at kamper ikke vinnes av seg selv og vi må bare trene enda hardere og bedre til neste år.