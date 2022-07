Kaldblodshoppen Ulsrud Tea er travets jernlady. I sitt livs siste start ble hun norgesmester for sjuende gang. Og i magen kan det ligge en ny stortraver. Blant hingstene var Odd Herakles best.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Kaldblodshestene kan konkurrere ut året de er 15 år. Det er Super-Tea, som hun kalles i travet. Men siden hun er drektig må hun sette strek allerede nå. Slik er reglene.

Hva passer da bedre enn å avslutte som norgesmester i sitt livs løp nummer 226. Tittelen tar hun for sjuende gang. Seieren er nummer 107. Grunnlaget stopper på 9.5 millioner kroner. For nå er eventyret over.

– Tenk, den lille i magen er norgesmester før den er født, stråler eier Anita Wergeland fra Lavik i Sogn.

Hun har eid hesten hele dens liv. Men nå er det slutt. Sammen med Kaldblodskongen Odd Herakles, la Dronningen opp på beste vis.

Eventyr

– Karrieren har vært et eventyr. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal trekke fram som det største. Det er stort det hele. Men når er det slutt. Dette var hennes siste start og det var en flott avslutning, sier hun.

Kusk Svein Ove Wassberg var rørt etter seieren. Det var hans seier nummer 2.000 i karrieren.

– Det stemmer det, og det gjør det selvsagt litt ekstra å vinne i dag. Men jeg fokuserer ikke på det, for dette er Teas dag. En enorm hest. En hest som har gjort meg god og satte fart på min karriere. Jeg har mye å takke henne for. Den er unik, sier han.

Tårene triller. Det er mye følelser.

– Hun er frisk og hel, drektig og gir seg på topp. Nå er det slutt. Det har vært enormt. For meg er fortsatt seieren i storløpet Lars Laumbs løp det største. Det sammen med det første NM og nå siste NM kommer deretter, sier trener Ove Kenneth Karlsen.

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea stormer mot mål i sitt siste løp sammen. Nå er det slutt etter 226 travløp. Foto: Trav365.no

Oppskriftsmessig

Odd Herakles tok seg av hingstene og vallakenes NM-løp. Den pilte til tet og svarte siden opp alle forsøk på å utfordre. I siste sving stakk han fra de andre.

– Huff, det er en påkjenning for en gammel mann dette. Selv om han er god så blir jeg nervøs når han er så stor favoritt, men det gikk bra denne gangen også. Han blir bedre og bedre og er på vei inn i en virkelig toppform, smilte eier Odd Paulsen etter seieren.

Tom Erik Solberg og Odd Herakles var uten konkurranse i norgesmesterskapet for hingster og vallaker. Foto: Trav365.no

Kusk Tom Erik Solberg gliste bredt.

– Han er som en bil å kjøre. Det ble tett og vi avgjorde lett. Det er et unikum dette, sa Solberg fornøyd.