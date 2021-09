KRS-målvakt best i cupseier

PORSGRUNN: Det ble etter hvert en god gjennomkjøring for KRS-laget i NM-kampen mot Urædd, selv om åpningen av kampen og store deler av 1. omgang var katastrofalt dårlig. Tekniske feil, dårlige innspill samt et meget passivt forsvar var det vi fikk se av bortelaget. Først helt på slutten av omgangen var KRS for første gang i føringen med 16-15. Ut over i 2. omgang fikk vi derimot se divisjonsforskjellen mellom lagene.

I tillegg viste Matija Spikic målvaktsspill av klasse.Det tok ni minutter av omgangen før han ble overlistet på et straffekast. Halvveis i omgangen hadde Urædd bare scoret to ganger. Gjestenes forsvarsspill var også betraktelig bedre etter hvilen. Sebastian Schultz Hansen ble toppscorer med seks scoringer, men han har for mange tekniske feil og bomskudd til å få godkjent.

Fremover på banen var det flere KRS-spillere som viste at målteften er til stede. Både Eric Nicolay Skonhoft Jensen og Michal Potoczny scoret fem mål, mens Per Martin Grønning Almberg, Dominic Grimstad Peter og Preben Egeli scoret fire mål hver.

Dette var en kamp hvor hele laget i perioder presterte meget bra. Nå rettes fokus mot en langt tøffere oppgave. Elverum i Aquarama i eliteserien førstkommende lørdag.