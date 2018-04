Årets dommerpar i region sørvest

NHF region sørvest arrangerte felles runde for alle 3. divisjonslag 7. og 8. april. I den forbindelse ble det kåret «årets dommerpar», stemt frem av lagene. Pettersen/ Husomanović ble i år stemt frem som vinnere for sin innsats denne sesongen. De er et «up and coming» dommerpar som vi ønsker å legger ressurser i. Vi ser veldig frem til å følge dommerparet videre i utviklingen deres.

Dommerne sier følgende:

– Det å bli kåret til årets dommer i regionen viser at vi har tatt et viktig steg i riktig retning. Dette har gitt oss kjempe motivasjon til videre jobbing i forhold til det som venter oss i U17-NM i Bergen 4.-6. mai og ikke minst til neste sesong (Charlotte Husomanović)

– Å bli kåret til årets dommere betyr mye da det sier noe om at det vi leverer er bra og at vi er godt likt av lagene i regionen. Det at man får en merknad for jobben man gjør og all tiden som legges ned, blir da virkelig verdt det. (Carina Pettersen).

