Vinner 90 prosent av sine løp

STAVANGER: Sørlendingen Geir Mikkelsen har formet fem år gamle Syoss til en seiersmaskin av de sjeldne. Hesten kom til Mikkelsens stall fra Tyskland på forsommeren i 2017, da uten en eneste seier i karrieren så langt. Tirsdag kveld avla vallaken årsdebut, og var satt i ypperlig skikk av sin trener. Syoss ledet hver meter av sitt løp, og tok sin niende seier på ti starter etter importen til Norge. Vinnertiden ble 1.16,9a/2040 meter.

– Syoss er en herlig hest som har mye utvikling i seg. Jeg var nesten litt overrasket over at han var så bra som han faktisk var i dag, han springer med ørene rett frem. Nå kan vi sette på ei snor til øreproppene også og kanskje skylapper som vi kan trekke ned slik at han er litt mer fokusert på det han skal gjøre, fastslo Mikkelsen i seiersintervjuet.

Arnfinn Roaldsøy

Den utflyttede sørlandstreneren lot heller ikke neste seierssjanse gå fra seg, og vant det påfølgende løpet med Highland Breeze, også det en egentrent hest. Hoppa fikk overta føringen midt på den første langsiden, og avviste alle angrep fra konkurrentene. Den flotte Offshore Dream-datteren travet 1.15,7a/2040 meter da hun tok sin andre seier på fire starter i 2018.

– Hun var i overkant frisk i dag, men det er godt når damene vil fremover. Mine stallhester er sparsomt startet gjennom vinteren, jeg har, som de fleste her i vest, hatt krevende treningsforhold med lite snø. Da må vi trene litt alternativt, og så får vi starte på når telen slipper og våren kommer.