Prioriterer håndball foran russefeiring

KRISTIANSAND: Etter en jubelsesong der bare fire seriekamper gjenstår, tror KIFs målvakt det er gode muligheter for kvalik. KIF topper sin avdeling i 2. divisjon med fem poengs margin til Herkules.

– Vi må legge ned innsats, for til sjuende og sist tror jeg det bare oss selv det står på, sier 19-åringen.

Han har mange lovord om sesongens treningsopplegg som han mener har fått ham selv og hele laget i bedre fysisk form.

A-lagsspiller som 16-åring

Allerede for snart tre sesonger siden fikk han sjansen mellom KIF-stengene. Overgangen fra guttehåndball til seniornivå var stor, ifølge målvaktstalentet. Spesielt skuddene og tempoet i spillet.

Finn Sverre Lislevand

– Jeg føler jeg har utviklet meg på områder jeg tidligere har slitt med, samtidig har jeg fått bedre fysikk. Alt arbeidet jeg har lagt ned viser seg, sier Nilsen, som i tre sesonger også har deltatt i Lerøy-serien, den nasjonale eliteserien for 18-årslag.

Landslagsaktuell

Kommende seriekamp spilles mot ØIF Arendal onsdag 6. mars, på bortebane. Nilsen har tro på seier. Dagen etter drar han på landslagssamling i Skien. Sammen med en annen lokal håndballspiller, William Fiala Gjermundnes fra ØIF Arendal Elite, er han tatt ut på U-landslaget (LM 00).

Finn Sverre Lislevand

Frem til 10. mars blir det fellessamling for rekruttgutta, juniorgutta og guttelandslaget, under ledelse av Johnny Jensen og Jan Thomas Lauritsen. Josh Korsvik (AK28) og Kristian Gyberg (Våg), som også trener sammen med KIF-herrene, er begge tatt ut på 02-landslaget.

Det er ikke første gang at keeper-Nilsen er i søkelyset for en landslagsplass. Ni landskamper har det blitt så langt. Selv om kampen om målvaktsplassen er tøff, håper han det kan bli flere muligheter. For U-gutta er det turnering i Ungarn i april, Tyskland i juni og Danmark i juli. Men den store drømmen er å bli tatt ut til U-VM, som spilles i Makedonia i august.

– Det ville vært perfekt, humrer avgangseleven ved KKG Toppidrett.

Må ha poeng

Etter alle solemerker å dømme går KIF-herrene videre til kvalikrunde. Men det trengs noen ekstra poeng for å være helt på den sikre siden.

Inger M. Witteveen

– Vi må ha poeng for at det skal være klart. Men vi har fire matchballer til å avgjøre, sier KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen og legger til:

– De fire kampene som er igjen skal vi vinne. Det lukter av kvalik, men vi må ha fokus for å avgjøre serien, sier han.

Finn Sverre Lislevand

Med kun ett tap på 18 seriekamper topper KIF tabellen for sin avdeling. Selv om KIF-kapteinen er fornøyd med sesongen så langt, synes han laget kunne prestert enda bedre spillemessig i enkelte kamper. Utfordringen har vært å holde konsentrasjonen ved stor nivåforskjell. Dét, og at de har latt motstanderen trekke ned tempoet. Foran kommende kamp mot ØIF Arendal har kapteinen følgende oppskrift:

Inger M. Witteveen

– Vi må sette forsvar og tempo. ØIF Arendal har rutinerte og gode håndballspillere, men vi er i bedre form. Vi må styre tempo i kampen. Da skal det være gode muligheter.

KOMMENDE BORTEKAMP: ØIF Arendal-KIF, onsdag 6. mars, klokka 20, Nedeneshallen.