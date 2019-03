Finnestad feltmester på Sørlandet

KRISTIANSAND: Det ble en svært spennende finaledag under årets landsdelskretsstevne i felt, som ble arrangert på Farvannet under fine skyte- og værforhold.

I mesterskapsklassen på grovfelten skjøt seks skyttere fullt hus, 42 treff. Ekteparet Mette Finnestad og Tor Harald Lund fra Søgne skjøt 42 treff med 9 innertreff, like bak fulgte Tore Rødland fra Klepp og Øyvind Bjerklund fra Holla med 42/7. Dette førte til omskyting om både mesterskapet og tredjeplassen.

Mette viste seg som den sterkeste i omskytingen, og sikret seg mesterskapspokalen foran Tor Harald. Mette vant også i 1997, så det er andre gangen hun blir landsdelsmester for Sørlandskretsen. Tore Rødland vant omskytingen om tredjeplassen.

Mette Finnestad er fortsatt den eneste kvinnelige skytteren som har vunnet denne prestisjefylte tittelen, og hun var veldig glad etter omskytingen:

– Jeg følte at alle skuddene satt som de skulle både i finalen og omskytingen, og er kjempefornøyd med å vinne felten for andre gang. Husbonden har mange titler fra før, så jeg er veldig stolt over å ha slått ham i omskytingen!

I mesterskapet på grovfelten konkurrerer klassene eldre junior, 2–5 og V55 om mesterskapet. Harald Forsdal fra Rise og Loddestøl vant klasse V55 etter omskyting med Anders Metveit fra Imenes. Begge hadde 40/6 før omskytingen.

Søgnes-skytteren Andreas Finnestad ble beste eldre junior med 38/3, foran Kjetil Anda fra Klepp med 35/6. I klasse 2 gikk Eivind Igland fra Imenes til topps med 38/2 foran Jon Torjus Øverdal fra Drangedal med 37/1.

Det ble vist mye god skyting i ungdomsklassene. I klasse rekrutt gikk Martin Ødegård fra Greipstad til topps med 42/9. På de neste plassene fulgte Olina H. Birkeland fra Stavanger og Olav Brennemo Eriksen fra Kvitseid med 41/6.

I klasse eldre rekrutt skjøt hele 8 skyttere 42 treff. Mathias Olsen fra Froland og Amalie Sagemoen fra Ugland skjøt i tillegg 12 innertreff, og det måtte omskyting til før Mathias sikret seg seieren. Caroline Finnestad Lund, Søgne, kom på tredjeplass med 42/11.

De tre beste juniorene skjøt 42 treff. Line Rødland fra Klepp vant med 42 treff og 9 innertreff. Tor Christian Mathisen fra Bamble sikret seg andre plassen etter omskyting med Stine Cecilie Bjerklund fra Holla. Begge hadde 42/8 før omskyting.

I de eldste veteranklassene var det også mange som skjøt fullt hus. I klasse V65 vant Øyvind Lilledrange fra Flikka med 42/11. For de neste plassene måtte det omskyting til, og Sivert Skår fra Time sikret seg andreplassen med 42/9 foran Per Gjesdal fra Gjesdal med samme resultat.

Etter nok en spennende finale gikk Torjus Ågedal fra Grindølen til topps i klasse V73 med 42/8. Lagkameraten Karsten Valand ble nummer to etter omskyting med Åsmund Idland fra Gjesdal, begge med 42/7.

Klasse 1 ble vunnet av Thor Strand fra Kristiansand og Omegn med 21/8 foran Håvard N. Voss, Stavanger med 20/9.

Lagskyting finfelt (klasse R/ER/J) ble vunnet av Lunde skytterlag foran Kristiansand og Omegn med Stavanger på tredjeplass. På grovfelten gikk Drangedal skytterlag til topps med 88/55, foran Klepp og Farsund som begge fikk 88/50.

Kristiansand og Omegn skytterlag med Iveland skytterlag som medarrangør sto for et godt gjennomført arrangement som fikk mye ros fra skytterne.

Resultater fra Landsdelskretssevne felt, 8. – 10. mars:

Mesterskap

Kl. EJ/V55/2-5: 1eo. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne (5) 42/9, 2eo. Tor Harald Lund, Søgne (5) 42/9, 3eo. Tore Rødland, Klepp (5) 42/7, 4eo. Øyvind Bjerklund, Holla (5) 42/7, 5. Kai Egil Berntsen, Froland (4) 42/6, 5. Jan Kåre Moland, Drangedal (5) 42/6, 7. Inge Hvitås, Sauherad (5) 41/5, 8. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl (V55) 40/6, 8. Anders Metveit, Imenes (V55) 40/6, 10. Rasmus Løberg, Klepp (5) 40/5, 11. Bjørn Tore Beisland, Imenes (4) 40/4, 11. Ørjan Metveit, Imenes (4) 40/4, 13. Tore Byberg, Imenes (5) 40/2, 14. Geir Atle Metveit, Imenes (5) 40/1, 15. Roar Torkildsen, Farsund (V55) 39/5, 15. Jarl Stølen, Farsund (5) 39/5, 15. Per Kristian Aas, Lunde (V55) 39/5, 18. Trond Inge Rødland, Klepp (5) 39/4, 18. Alvilde Røiseland, Holum (5) 39/4, 18. Kai Ågedal, Evje og Hornnes (4) 39/4, 18. Christopher Haddal, Flikka (5) 39/4, 22. Kåre Storenes, Imenes (4) 39/2, 23. Rannveig Karlsen, Mælum (V55) 38/5, 23. Runar Tveito, Lunde (5) 38/5, 23. Svein Egil Holta, Jørpeland (4) 38/5, 26. Arild Håkedal, Dølemo (V55) 38/4, 26. Anders Edvin Gusdal, Imenes (5) 38/4, 28. Stein Skumsvoll, Farsund (4) 38/3, 28. Ole Kristian Austad, Tørdal (5) 38/3, 28. Andreas Finnestad Lund, Søgne (EJ) 38/3, 31. Eivind Igland, Imenes (2) 38/2, 32. Tor Henning Post, Ugland (4) 37/5, 33. Sindre Tunheim, Imenes (5) 37/4, 34. Kåre Haugvaldstad, Gjesdal (V55) 37/3, 34. Lars Kristian Solheim, Vegårshei (5) 37/3, 36. Jon Torjus Øverdal, Drangedal (2) 37/1, 37. Odd Arild Stava, Karmøy (5) 37/0, 38. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal (V55) 36/2, 38. Ole Dorholt, Lunde (5) 36/2, 40. Kjetil Anda, Klepp (EJ) 35/6, 41. May Britt Gjerstad, Imenes (4) 35/2, 41. Egil Time, Time (V55) 35/2, 43. Oddvar Kvåle, Holum (V55) 35/1, 44. Inge Storenes, Imenes (2) 34/5, 45. Jan Yngve Eilertsen, Holum (2) 34/3, 46. Anne Liv Skjeggedal, Imenes (2) 33/4, 47. Kjerstin Steinhaug Hauge, Mælum (2) 33/2, 48. Magnus Johannessen, Søgne (EJ) 31/2, 49. Eirunn Ø Søyland, Gjesdal (5) 29/0, 49. Bjørn Bjellerås, Imenes (4) 29/0, 51. Arild Gunnar Rasmussen, Holum (V55) 28/0, 51. Asbjørn Dale, Heddeland og Breland (V55) 28/0, 53. Martin N. Voss, Stavanger (EJ) 27/2, 54. Martin Eiken, Øvre Eiken (EJ) 19/0, 55. Jonas Sodeland Øksendal, Holum (EJ) 17/0

Klasse 2: 1. Eivind Igland, Imenes 38/2, 2. Jon Torjus Øverdal, Drangedal 37/1, 3. Inge Storenes, Imenes 34/5, 4. Jan Yngve Eilertsen, Holum 34/3, 5. Anne Liv Skjeggedal, Imenes 33/4, 6. Kjerstin Steinhaug Hauge, Mælum 33/2

V55: 1eo. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl 40/6, 2eo. Anders Metveit, Imenes 40/6, 3. Roar Torkildsen, Farsund 39/5, 3. Per Kristian Aas, Lunde 39/5, 5. Rannveig Karlsen, Mælum 38/5, 6. Arild Håkedal, Dølemo 38/4, 7. Kåre Haugvaldstad, Gjesdal 37/3, 8. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal 36/2, 9. Egil Time, Time 35/2, 10. Oddvar Kvåle, Holum 35/1, 11. Arild Gunnar Rasmussen, Holum 28/0, 11. Asbjørn Dale, Heddeland og Breland 28/0

Eldre Junior: 1. Andreas Finnestad Lund, Søgne 38/3, 2. Kjetil Anda, Klepp 35/6, 3. Magnus Johannessen, Søgne 31/2, 4. Martin N. Voss, Stavanger 27/2, 5. Martin Eiken, Øvre Eiken 19/0, 6. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 17/0

Rekrutt: 1. Martin Ødegård, Greipstad 42/9, 2eo. Olina H. Birkeland, Stavanger 41/6, 3eo. Olav Brennemo Eriksen, Kviteseid 41/6, 4eo. Knut Fredrik G Homme, Kristiansand og Omegn 41/6, 5. Daniel Hauge, Mælum 41/5, 6. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 40/1, 7. Thor Einar Knudsen, Kristiansand og Omegn 39/1

Eldre rekrutt: 1eo. Mathias Olsen, Froland 42/12, 2eo. Amalie Sagemoen, Ugland 42/12, 3. Caroline Finnestad Lund, Søgne 42/11, 4. Emil K. Lilledal, Stavanger 42/10, 4. Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 42/10, 6. Maja Dorholt, Lunde 42/8, 7. Henrik Dorholt, Lunde 42/5, 7. Mina Wårøy Møll, Holum 42/5, 9. Sander Emil Ånonsen, Froland 41/10, 10. Elias Furunes, Drangedal 41/5, 11. Ole Morten Austvoll Lunde, Klepp 40/4, 12. Kristin Øglænd Håheim, Stavanger 39/4, 13. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 36/0

Junior: 1. Line Rødland, Klepp 42/9, 2eo. Tor Christian Mathisen, Bamble 42/8, 3eo. Stine Cecilie Bjerklund, Holla 42/8, 4. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 41/11, 5. Daniel Kittilsen, Lunde 41/8, 6. Vegard Knutson, Imenes 40/9, 7. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 40/8, 7. Kristian Storenes, Imenes 40/8, 9. Martine S. Hauge, Mælum 39/4, 10. Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 38/6, 11. Nils Henrik Gyland, Kristiansand og Omegn 30/0, 12. Eirik Tørnes Vrålstad, Drangedal 29/0, 12. Finn Christian Strunck Gunders, Stavanger 29/0

V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 42/11, 2eo. Sivert Skår, Time 42/9, 3eo. Per Gjesdal, Gjesdal 42/9, 4. Thor Høgsveen, Porsgrunds 42/7, 5. Arne Palerud, Drangedal 41/8, 6. Paul Vaule, Hå Skytterlag 41/7, 7. Jarle Idland, Gjesdal 41/6, 8. Arne Vallheim, Imenes 41/5, 9. Arne Skuland, Laudal 40/10, 10. Nils Haugaas, Froland 40/7, 11. Svein Kå. Søyland, Gjesdal 29/0, 11. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 29/0, 11. Gunstein Haugaa, Kristiansand og Omegn 29/0

V73: 1. Torjus Ågedal, Grindølen 42/8, 2eo. Karsten Valand, Grindølen 42/7, 3eo. Åsmund Idland, Gjesdal 42/7, 4. Halvar Austvoll, Klepp 42/6, 4. Oddbjørn Larsen, Torridal 42/6, 6. Magne Rike, Froland 41/10, 7. Einar Aniksdal, Hå Skytterlag 41/6, 8. Willy Krafft, Løveid 41/4, 9. Nils Seldal, Klepp 40/6, 10. Rolf Kittilsen, Lunde 30/0, 11. John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 29/0, 11. Gunnar Torstein Olsen, Løveid 29/0

Hovedskyting:

Klasse EJ: 1. Andreas Finnestad Lund, Søgne 28/13, 2. Kjetil Anda, Klepp 26/12, 3. Magnus Johannessen, Søgne 22/12, 4. Martin N. Voss, Stavanger 21/9, 5. Martin Eiken, Øvre Eiken 19/6, 6. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 17/4, 7. Sondre Svinstad, Holum 6/2

Klasse 1: 1. Thor Strand, Kristiansand og Omegn 21/8, 2. Håvard N. Voss, Stavanger 20/9, 3. Maria Krohn, Klepp 16/2

Klasse 2: 1. Jon Torjus Øverdal, Drangedal 30/15, 2. Eivind Igland, Imenes 28/12, 3. Kjerstin Steinhaug Hauge, Mælum 27/15, 4. Inge Storenes, Imenes 25/8, 5. Jan Yngve Eilertsen, Holum 25/5, 6. Anne Liv Skjeggedal, Imenes 24/10, 7. Kristoffer Anda, Klepp 21/12, 8. Rune Iveland, Øvrebø 21/5, 9. Ole Reidar Bakke, Øvrebø 20/3, 10. Maren Hølland Solvik, Vegårshei 20/3, 11. Eilef Stalleland, Imenes 19/6, 12. Audun Rossevatn, Øvre Eiken 19/5, 13. Helge Voss, Stavanger 19/1, 14. Geir Bernhard Øksendal, Holum 18/10

Klasse 3: 1. Inge Markus Gjestvang, Imenes 28/15, 2. Dag Kåre Salvesen, Imenes 28/12, 3. Lars Skår, Time 28/8, 4. Leif Atle Beisland, Imenes 26/16, 5. Kjell Bang, Holum 24/10, 6. Tellef Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 23/5, 7. Krister Engvoll, Kristiansand og Omegn 22/13, 8. John Karsten Øglænd, Time 22/10, 9. Vidar Lauvsland, Øvrebø 22/8, 10. Stine Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 20/6, 11. Petter Skaar, Kristiansand og Omegn 20/5, 12. Bjørn Mølland, Greipstad 20/5, 13. Jan Dalene, Kristiansand og Omegn 19/6, 14. Cecilie Mølland, Greipstad 18/5

Klasse 4: 1. Kai Egil Berntsen, Froland 30/16, 2. Bjørn Tore Beisland, Imenes 30/16, 3. Ørjan Metveit, Imenes 29/21, 4. Kåre Storenes, Imenes 29/18, 5. Svein Egil Holta, Jørpeland 29/18, 6. Kai Ågedal, Evje og Hornnes 29/17, 7. Tor Henning Post, Ugland 29/16, 8. May Britt Gjerstad, Imenes 29/15, 9. Stein Skumsvoll, Farsund 29/14, 10. Bjørn Bjellerås, Imenes 29/12, 11. Lars Fredrik Gyland, Kristiansand og Omegn 28/13, 12. Børge Vatnedal, Holum 28/11, 13. Nina Vatne Alfsen, Vegårshei 27/20, 14. Thor-Olav Lauvrak, Froland 27/11, 15. Johan Arthur Nygård, Kristiansand og Omegn 27/7, 16. Geir Hauge, Mælum 26/16, 17. Tom Nyhaven, Søgne 26/15, 18. Kjetil jr. Igland, Imenes 26/14, 19. Knut Martin Hølland Solvik, Vegårshei 26/13, 20. Gunnar Hølland Solvik, Vegårshei 26/12, 21. Odd Frank Olsen, Kristiansand og Omegn 24/10, 22. Lars Øglænd Håheim, Stavanger 23/9, 23. Karen Sodeland Øksendal, Holum 23/9, 24. Caroline Iveland, Øvrebø 22/7, 25. Stig Lid, Evje og Hornnes 20/4, 26. Tor Arne Spilde, Lyngdal 19/4, 27. Atle Lid, Evje og Hornnes 16/5, 28. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 12/3

Klasse 5: 1. Ole Kristian Austad, Tørdal 30/28, 2. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 30/25, 3. Jan Kåre Moland, Drangedal 30/24, 4. Tor Harald Lund, Søgne 30/24, 5. Odd Arild Stava, Karmøy 30/24, 6. Geir Atle Metveit, Imenes 30/22, 7. Christopher Haddal, Flikka 30/21, 8. Tore Byberg, Imenes 30/21, 9. Jarl Stølen, Farsund 30/21, 10. Tore Rødland, Klepp 30/19, 11. Øyvind Bjerklund, Holla 30/17, 12. Lars Kristian Solheim, Vegårshei 30/17, 13. Alvilde Røiseland, Holum 30/16, 14. Inge Hvitås, Sauherad 29/19, 15. Anders Edvin Gusdal, Imenes 29/18, 16. Rasmus Løberg, Klepp 29/17, 17. Runar Tveito, Lunde 29/15, 18. Trond Inge Rødland, Klepp 29/14, 19. Ole Dorholt, Lunde 29/9, 20. Sindre Tunheim, Imenes 29/8, 21. Eirunn Ø Søyland, Gjesdal 29/6, 22. Olav Fuglestad, Time 28/16, 23. Steinar Skoland, Lyngdal 28/14, 24. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn 28/14, 25. Jørand Aas, Lunde 28/12, 26. Kjell Strand Hovland, Klepp 24/18, 27. Tore Indreiten, Stavanger 24/12, 28. Stig André Rødland, Klepp 24/9, 29. Einar Tunheim, Hå Skytterlag 20/11, 30. Kjell Arild Kleivkås, Kristiansand og Omegn 20/8, 31. Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 5/5

Klasse V55: 1. Per Kristian Aas, Lunde 30/18, 2. Roar Torkildsen, Farsund 29/15, 3. Arild Håkedal, Dølemo 29/13, 4. Kåre Haugvaldstad, Gjesdal 29/12, 5. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl 29/12, 6. Anders Metveit, Imenes 29/12, 7. Oddvar Kvåle, Holum 28/20, 8. Arild Gunnar Rasmussen, Holum 28/18, 9. Egil Time, Time 28/16, 10. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal 28/16, 11. Rannveig Karlsen, Mælum 28/12, 12. Asbjørn Dale, Heddeland og Breland 28/11, 13. Lars Esse, Bamble 26/13, 14. Johan Sørli, Greipstad 24/12, 15. Olav K. Vaaje, Vegårshei 24/12, 16. Finn Tore Homme, Iveland 23/14, 17. Ole Nikolai Rydningen, Rise og Løddesøl 23/8, 18. Arvid Tveito, Lunde 23/7, 19. Thor Vigre, Imenes 22/11, 20. Georg Gulbrandsen, Dølemo 22/10, 21. Folke Helle, Finnøy 21/6, 22. Oddvar Skov-Skov, Vennesla 19/5, 23. Sigbjørn Undheim, Time 17/6

Klasse AG3: 1. Alf Stensli, Hv-08 Agder og Rogaland 29/11, 2. Trond Glidje, Hv-08 Agder og Rogaland 27/15, 3. Magne Ingolf Madsen, Hv-08 Agder og Rogaland 21/13, 4. Tor Olaf Sangvik, NROF Kristiansand 17/7

Klasse R: 1. Olav Brennemo Eriksen, Kviteseid 30/18, 2. Martin Ødegård, Greipstad 30/14, 3. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 30/12, 4. Thor Einar Knudsen, Kristiansand og Omegn 29/12, 5. Daniel Hauge, Mælum 29/12, 6. Knut Fredrik G Homme, Kristiansand og Omegn 29/8, 7. Olina H. Birkeland, Stavanger 29/6, 8. Jonas Skajå Olimstad, Froland 28/18, 9. Teodor Dybvik, Flikka 28/8, 10. Magnus Hauge, Mælum 27/6, 11. Asbjørn Ågedal, Evje og Hornnes 21/7

Klasse ER: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 30/29, 2. Amalie Sagemoen, Ugland 30/28, 3. Emil K. Lilledal, Stavanger 30/26, 4. Maja Dorholt, Lunde 30/26, 5. Mathias Olsen, Froland 30/25, 6. Mina Wårøy Møll, Holum 30/25, 7. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 30/25, 8. Henrik Dorholt, Lunde 30/24, 9. Ole Morten Austvoll Lunde, Klepp 30/24, 10. Elias Furunes, Drangedal 30/22, 11. Sander Emil Ånonsen, Froland 30/17, 12. Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 30/15, 13. Kristin Øglænd Håheim, Stavanger 30/13, 14. Hedda Lohne Tveit, Tørdal 28/22, 15. Svein Christian Mathisen, Bamble 28/14, 16. Live Mølstrevold, Stavanger 28/13, 17. Sunniva Tveitan, Drangedal 28/6, 18. Elise H. Birkeland, Stavanger 27/20, 19. Vetle Mathias Nordbø, Mælum 27/14, 20. Sine Stangborli, Klepp 27/13, 21. Lilliane Dybvik, Flikka 26/13, 22. Vemund Kristoffer Paul, Imenes 26/7, 23. Tobias Gulbrandsen, Søgne 25/16, 24. Henrik Jansen, Stavanger 25/8, 25. Daniel Olsen, Søgne 24/10, 26. Sebastian Lunden Sletten, Vennesla 23/13

Klasse J: 1. Stine Cecilie Bjerklund, Holla 30/28, 2. Line Rødland, Klepp 30/27, 3. Tor Christian Mathisen, Bamble 30/26, 4. Thomas Munch-Olsen, Vegårshei 30/24, 5. Daniel Kittilsen, Lunde 30/22, 6. Nils Henrik Gyland, Kristiansand og Omegn 30/16, 7. Martine S. Hauge, Mælum 30/11, 8. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 29/21, 9. Vegard Knutson, Imenes 29/19, 10. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 29/19, 11. Finn Christian Strunck Gunders, Stavanger 29/18, 12. Eirik Tørnes Vrålstad, Drangedal 29/16, 13. Kristian Storenes, Imenes 29/16, 14. Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 28/21, 15. Morten Nysted, Stavanger 27/15, 16. Malin Lauvrak, Dølemo 26/14

Klasse NV: 1. Roar Engen, Kristiansand og Omegn 19/6

Klasse V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 30/25, 2. Per Gjesdal, Gjesdal 30/25, 3. Arne Palerud, Drangedal 30/24, 4. Jarle Idland, Gjesdal 30/23, 5. Sivert Skår, Time 30/20, 6. Nils Haugaas, Froland 30/20, 7. Thor Høgsveen, Porsgrunds 30/19, 8. Paul Vaule, Hå Skytterlag 30/19, 9. Arne Vallheim, Imenes 30/17, 10. Svein Kå. Søyland, Gjesdal 29/23, 11. Arne Skuland, Laudal 29/19, 12. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 29/17, 13. Gunstein Haugaa, Kristiansand og Omegn 29/16, 14. Osmund Norum, Lindesnes 27/15, 15. Bjørn Tore Lyngroth, Froland 27/15, 16. Arnfinn Pedersen, Froland 27/12, 17. Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 27/11, 18. Hallgeir Igland, Imenes 25/20, 19. Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 19/6, 20. Bjarne Birketvedt, Lindesnes 18/11, 21. Jostein Myklebust, Klepp 7/2

Klasse V73: 1. Magne Rike, Froland 30/25, 2. Torjus Ågedal, Grindølen 30/25, 3. Willy Krafft, Løveid 30/24, 4. Halvar Austvoll, Klepp 30/24, 5. Karsten Valand, Grindølen 30/24, 6. Oddbjørn Larsen, Torridal 30/23, 7. Nils Seldal, Klepp 30/22, 8. Rolf Kittilsen, Lunde 30/21, 9. Åsmund Idland, Gjesdal 30/21, 10. John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 29/22, 11. Einar Aniksdal, Hå Skytterlag 29/19, 12. Gunnar Torstein Olsen, Løveid 29/15, 13. Åge Tvermyr, Froland 28/22, 14. Vidar Ottren, Mælum 28/17, 15. Paul Mjaaland, Mykland 27/13, 16. John Løland, Birkenes 27/10, 17. Ivar Storenes, Imenes 27/9, 18. Tore Kristian Lunden, Vennesla 26/10, 19. Jens Sverre Knutsen, Klepp 19/10, 20. Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 15/5

Lagskyting:

Finfelt R/ER/J: 1. Lunde, 90/72 (Maja Dorholt (ER), 30/26, Henrik Dorholt (ER), 30/24, Daniel Kittilsen (J), 30/22), 2. Kristiansand og Omegn, 90/43, 3. Stavanger, 89/57

Grovfelt: 1. Drangedal, 88/55 (Jan Kåre Moland (5), 30/24, Jon Torjus Øverdal (2), 30/15, Jan Vidar Lundtveit (V55), 28/16), 2. Klepp Sol, 88/50, 3. Farsund, 88/50