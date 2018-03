Innfridde favorittstempelet i NM

BERGEN: I finalen møtte jeg Valdet Krasniqi fra Sentrum Kickboxingklubb. Jeg kjente på presset av at jeg var favoritt denne gangen. Min coach Frode Moldvær og jeg var enige om at jeg skulle bruke rekkevidden min siden jeg er litt høyere enn motstanderen min.

Tidlig i første runde traff jeg bra med to høyre hooks som gjorde at motstanderen min måtte ta telling. Jeg ble litt for ivrig og glemte å holde meg til planen, så resten av runden ble rotet men likevel ble det en klar runde til meg. I pausen fikk jeg igjen instruksjon av Frode om å holde meg til planen vi la før kampen.

Den andre runden ble mer som jeg ville med klare treffere til kroppen med spark og tunge høyre hooks til hodet. Jeg traff spesielt bra med høyre rundspark til kroppen, som jeg så motstanderen min merket godt. jeg avsluttet runden med en klar ledelse.

I pausen fikk jeg igjen beskjed fra Frode om å bruker rekkevidde-fordelen min. I tredje runde klarte jeg å holde motstanderne min på riktig distanse ved å bruke rett venstre. Jeg fortsatte også med spark til kroppen og avsluttet tredje runde med noen solide slag- og sparkkombinasjoner som jeg fikk god uttelling for.

Score: 16-4, 17-5 og 18-4 antall treff i min favør.

Takk til Frode Moldvær og Morten Saksvik for coaching under kamp. Stor takk til Aun Andresen og de andre i Grimstad Kickboxingklubb for å ha oss med! Vil også nevne øvrige resultater for Grimstad: Gull til Yvonne Murray og Håkon Gaare i lettkontakt. Sølv til Peder Willbergh, Thomas Heen, og Adrian Lauritzen Andresen. Adrian vant sølv i både point og lett. Bronse til Ylva Os. I tillegg gikk Anders Gliddi, Najib Azizi, Regine Langefoss og Maria Johnsen flotte kamper.