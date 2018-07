Flekkefjord-duo vant junior-EM

OPATIJA, KROATIA: 2018 har virkelig satt norsk bridge på verdenskartet. Tidligere i sommer vant Norge EM-gull i åpen klasse og bronse i dameklassen. De siste to ukene har våre juniorspillere kjempet om medaljer i europamesterskapet som ble avviklet i kroatiske Opatija. Det var her Marius Dalemark Austad og Anders Brogeland spilte kortene sine så godt at de nå bærer tittelen europamestere i bridge.

Drøyt 350 deltagere fra de fleste europeiske land kjempet i klassene U26, U21, U16, U13, U26-jenter og mix. Blant disse var Anders Brogeland og Marius Dalemark Austad fra Flekkefjord. Gutta leverte et forrykende mesterskap og ledet store deler av den tre dager lange turneringen i klassen U16. Innspurten var perfekt og før siste runde kunne delegasjonen med supportere fra Flekkefjord heise flagget, gutta var europamestere før siste runde. I tillegg vant norske makkerpar jenteklassen og mix-klassen (gutt og jente spiller sammen).

Mesterskapets hjemmeside

Finalen i junior-EM falt tilfeldigvis samtidig som Tour de France, finalen i Wimbledon og VM-finalen i fotball. I bridgemesterskapene er det live-score som oppdateres på Internett. Du kan derfor følge mesterskapet uansett hvor du befinner deg så lenge du har nett-tilgang. Våre yngste helter leverte en så underholdende avslutning at de andre begivenhetene måtte vente, bridge-Norge heiet for norsk gull!

Tonje Brogeland

Bridge er en populær idrett i hele verden. Bare i Europa er det i underkant av 400 000 aktive bridgespillere. Norsk Bridgeforbund har i underkant av 9000 medlemmer og er et vel organisert forbund som arrangerer alle norske mesterskap og organiserer norske landslag og sikrer representasjon på den internasjonale arena. I bridgesammenheng er aldersgrensen for junior 25 år, derfor ser vi at man deler det opp i flere trinn. Anders og Marius spiller i klassen under 16 år.

Jostein Austad

At Norge i junior-EM vant tre av de seks klassene, er eksepsjonelt. Selv om Norge har stolte tradisjoner og er ansett for å være en av toppnasjonene i Europa, var juniorenes prestasjoner i årets EM svært sterkt.

Jostein Austad

Mange vil kjenne igjen navnet Brogeland i bridgesammenheng. Anders er nemlig arvelig belastet. Mamma Tonje Brogeland har spilt på det norske damelandslaget i flere mesterskap og kan blant annet se tilbake på gull fra nordisk mesterskap og har vunnet europamesterskap for mix. Pappa Boye Brogeland er en av verdens beste bridgespillere med en lang rekke større triumfer. Boye er verdensmester og europamester i åpen klasse og er en av få norske spillere som har bridge som sitt yrke. Blant annet spilte Boye på det norske laget som vant EM i åpen klasse tidligere i sommer.

Marius kan også vise til en sterk bridgefamilie. Pappa Jostein og onkel Geir Austad har spilt flere NM-finaler. Både Brogelands og Austads var godt representert for å heie frem guttene i EM. Ryktene sier pappa Brogeland var mer nervøs nå da sønnen kjempet om gull enn han er når han selv er i samme posisjon, han vandret rundt i ring og tittet rastløst opp på scoretavlen etter hvert som resultatene tikket inn.

Privat

Det er på sin plass å rette en stor gratulasjon til våre helter fra Flekkefjord. Dette var en svært sterk prestasjon. De er enda unge og har mange år igjen som spillere i juniorklassen, det er derfor all grunn til å glede seg til fortsettelsen og være optimist sett med norske øyne.

Allerede i august reiser Marius og Anders som spillere på det norske U16-landslaget til Kina for å kjempe om VM gull. Norge har muligheter til å kjempe om medalje, men i VM er det sterke lag fra flere nasjoner.