Vigør vant toppoppgjøret

KRISTIANSAND: Vigør gikk ut i hundre og presset Lyngdal på defensiven og styrte kampbildet. Lyngdal i en svært lav 4-5-1-formasjon lå kompakt og satset på kontringer og dødball, akkurat slik Vigør forutså det. Og Lyngdal hadde absolutt sin mulighet på 0-0, men Vigørs sisteskanse Bendik Egeland reddet mesterlig.

Da hjemmelaget tok ledelsen 1-0 på et godt igangsatt, og gjennomført angrep, som starter med keeper Egeland, via backrekke og dobling på kant, og avsluttet av en bevegelig Jan Aage Nordbø, var det fullt fortjent.

Stillingen sto seg til pause, og Vigør gikk i garderoben til årsbeste og trampeklapp for de drøyt 40 fremmøtte (gratis inngang) på Brun Arena fredags kveld. Omgangen hadde definitivt fortjent det tidobbelte publikum, så her bør Hellemyrfolket kjenne sin besøkelsestid ved neste anledning hjemmekamp, fredag 11. mai mot MK.

Privat

2. omgangen ble preget av stillingskrig, og omgangens beholdning bestod i hovedsak av tre ting; et mesterstykke av et langskudd i vinkelen fra ca 25 meter skrått ut fra målet utført av Nordbø, til 2-0 - to innsatsfylte lag - og da dommer Håversen skulle dele ut gult kort til en Lyngdal-spiller og fant lomma tomt for det gule kortet og sendte Vigørtrener i garderoben for å hente kortet.

Håversen ble tildelt karrierens første gule kort av assistentdommeren ved utlevering av kortet for situasjonen, gøy å se dommerne med selvironi på dette nivået!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Et hardtkjempende og velspillende Vigørlag vant fortjent 2-0 og kryper opp i ryggen to poeng bak andreplasserte Lyngdal med en kamp mindre spilt og to poeng bak tabelltopp Express etter tre kamper. Vigørguttene imponerer og viser stor moral med sin fjerde kamp på ni dager inkl cupfesten mot Start, hvis resultat ikke gjengis her. Med sju poeng på tre seriekamper i løpet av seks dager har Vigør fått en positiv start på sesongen.

4. divisjon tegner til å bli en jevn og god divisjon i 2018. Vi gleder oss til fortsettelsen!