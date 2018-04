Byr på fellestreninger til Kvernhusmila

SØGNE: Så er det igjen tid for trening i skog og på stier uten hvitt underlag. Et flott treningsmål er i år KvernhusMila på Langenes 26. august. Løpet blir arrangert for åttende gang.

Her kan man velge å løpe Kvernhusrunden, en runde rundt Kvernhusvannet, KvernhusMila som er tre runder rundt vannet, eller KvernhusMini for barna. Fjorårets løp hadde besøk av over 250 deltagere. Og den populære Teamprisen ble vunnet av Team Marnardal med 28 deltagere. Prisen er på kr 10.000, og går til teamet med flest deltagere i, uansett løpsvariant. ( Ikke KvernhusMini)

Erlend Borge

Team Marnardal valgte å bruke pengene på løpeutstyr, samt at de ga 2000 kr til Stine Sofie stiftelsen.

I år starter det fellestrening for alle med oppmøte på Langenes Stadion på tirsdager kl 18 fra og med tirsdag 17. april. Her kan man få gode treningstips og motivasjon til å gjennomføre et løp i lett kupert terreng.

Ta med deg venner, familie eller kolleger og sett sammen et godt løpsteam. Fjorårets KvernhusMil ble vunnet på tiden 38,09 mens sistemann kom i mål etter 1 time og 54 minutter. Her det åpent for alle nivåer. Er du på treningstur rundt Kvernhusvannet nå på våren, må du ikke la deg overraske om du møter på en tungpustende løpsgeneral, Kjell Gunnar Ytre Eide. Han er ute av vinterdvalen og ser til at arrangementet i år er på eksakt 10,0 km.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Og husk: Uansett hvor sakte du løper, så knuser du alle i sofaen!