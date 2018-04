Her er norgeshistoriens villeste travhest-navn

BLOGG: «Navnet skjemmer ingen» heter det i det forslitte ordtaket. Utvilsomt en sannhet med visse modifikasjoner.

I travets verden finnes det nemlig flust av eksempler på kreative oppdrettere som sørger for navnsetting du garantert ikke glemmer. Og så har du dem hvor et enkelt «Hæ?» er mest passende for tankesettet bak navnevalget.

Hvor får du for eksempel inspirasjonen fra når du velger å kalle det søte lille føllet ditt for Ballestadgubben? Og hvordan så egentlig den nyfødte kommende travhesten ut som ble hetende Kjempetorsken? Snilt kan det heller ikke kalles når du timer etter fødselen av fremtidshåpet ditt fyller ut en navnemelding hvor førstevalget er Salami…

Det er Det Norske Travselskap (DNT) som registrerer og stambokfører alle norskfødte travhester. Og tro det eller ei; de har et regelverk å forholde seg til. Under § 9 i Registreringsreglementet står det listet opp hva som kvalifiserer og ikke minst diskvalifiserer for godkjenning av navn. Punkt 4 er vel det jeg fester meg ved; «Navn som er uheldige godkjennes ikke». Les avsnittet over èn gang til… Videre forklares det at «Uheldige anses navn som krenker, sårer eller støter moralsk/religiøst/personlig og som er nedsettende for hesten som levende individ.»

Da er kanskje ikke Salami krenkende likevel, siden det strengt talt ikke handler om hesten som levende individ...

Nok om det. Jeg har gjort et lite forsøk på å kategorisere noen ulike travhestoppdrettere, prøvd å finne noen likhetstrekk. En slags David Lettermansk variant om du vil.

La oss starte med «Realisten» som valgte å kalle føllet sitt for Faste Utgifter. Du har «Den forventningsfulle» som setter sin lit til Gullgruva, Pensjonen og Perfekt.

Videre har du «Moroklumpen» som gjerne vil gi landets løpskommentatorer en liten utfordring. Fra hans hånd kommer Ramtamtaramtata, Arararavara og Rikitikitavi.

Det finnes også oppdrettere som tilbringer tid i de mørkere deler av internettet og finner det naturlig å kalle sine håpefulle for Ben Dover og Steve Cook.

Under kategorien «Det kan du ikke mene» finner vi de sjeler som med viten og vilje har kalt en travhest for Buskelusketuska. Ja, du leste riktig. Da snakker vi sannsynligvis om naboen til personen som valgte å dra Brego Baklengs, Myrull, Å. Duheiterabalder og Plenkrutt opp av hatten da de firebeinte skulle navnsettes.

Når man er usikker på kjønnet også etter at føllet er kommet til verden, og samtidig ønsker å havne i testamentet til nær familie; la meg presentere Birk Tante Ragnhild.

Det føles naturlig at enkelte navneforslag har kommet på bordet sent på kvelden i lystig lag; Party Løve, Lørdagsgodt, Potetgull og Brenne Vinn. Og da kvelden gikk over i de sene nattetimer dukket Helt Konge, Mr. Chippendale og Erotic Boss opp som naturlige alternativer.

Og så har du navn som da kommer som en naturlig forlengelse dagen derpå, nemlig Extreme Hangover.

Du vet du er fra Østfold når du ender opp med å navnsette hestene dine Hællemåne Da Mia, Særpefanten og Ræggærfanten.

Spørsmålet er hvordan eksteriøret på avkommet var ved fødselen da oppdretteren så seg nødt til å kalle hesten for, ja nettopp; Hesten. Høy i hatten kan neppe den røde hingsten som ble født på Eina i 1990 heller ha vært da matfar bestemte seg for å navngi ham Toten Pjusken.

Og Korpungen; kan han ha blitt oppdrettet av Sølvguttene?

Før vi avslører navnet som ikke gikk gjennom sensuren hos DNT, la oss ta en bitteliten titt på oppdrettere som virkelig legger sin flid i navnsettingen. Den svenske travhesten Ni Talar Bra Latin er ikke bare en svært bra traver med nesten 1,5 millioner kroner innkjørt så langt i karrieren, vallaken har også et ganske så finurlig navn. At man får komplimenter inn som en del av navnet, er jo hyggelig. Les så navnet baklengs. Fiffig, ikke sant?

Den canadiske travhesten med det litt spesielle navnet No Sex Please var blant klodens beste travhester sent på 1980-tallet. Og oppfordringen i navnet kunne ikke vært mer passende; hesten var nemlig vallak…

Margareta Wallenius-Kleberg har gjennom et langt liv tilhørt de aller største travhestoppdretterne i vårt broderland i øst, og er valgt inn i det svenske Travsportens Hall of Fame. Den 80 år gamle forretningskvinnen har en nese for navnsetting av hester av sjeldent skue. Hun har 163 avlshopper hvis føll skal navnsettes hvert eneste år!

Hver årgang som er født på hennes Menhammar Stuteri utenfor Stockholm får en egen bokstav som samtlige føllnavn skal starte med. I og for seg utfordrende nok. Men Wallenius-Kleberg nøyer seg ikke med det. Hun navnsetter også føllene med assosiasjoner til mødrenes navn.

Ta for eksempel topphoppa Bourbon Eyes. Hun er mor til Intoxicated fra I-årgangen, One Too Many fra O-årgangen, Never Again fra N-årgangen og Under The Table fra U-årgangen. La oss løfte frem Margareta som et prakteksemplar innen feltet før vi avslører navneforslaget som altså ikke gikk gjennom hos DNT.

Anders Järnerot, tidligere avlssjef i Det Norske Travselskap, forteller om navnet vi altså aldri får se i startlistene til noe travløp i Norge.

- Vi fikk faktisk inn et forslag på Selbu Kuken. Da måtte vi sette foten ned, forteller svensken med et smil.

Så er altså § 9 i Registreringsreglementet fortsatt i bruk...

