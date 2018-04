Megatalent med profilerte sørlandseiere

KRISTIANSAND: Advokat Rune H. Eriksen og Bertel O. Steen-direktør Morten Simon Moe kunne fra publikumsplass på Sørlandets Travpark gledesstrålende se sin tre år gamle hoppe Thankful debutere på smått sensasjonelt vis søndag kveld. Den toppstammede hoppa viste frem 1.08,5-fart nedover oppløpet, og tok på noen steg veien direkte inn i årgangstoppen.

– Det var litt sjokkerende. Øystein Tjomsland satt helt stille i sulkyen og kjørte i 1.08-fart nedover oppløpet. Jeg sa til Morten etter løpet at hadde det vært en annen hest jeg så debutere på denne måten, ville jeg fått frysninger, forteller den ene halvdelen av eierduoen, Rune H. Eriksen.

Se Thankfuls sluttspurt i videoen fra Riktoto Direkte:

Oppsiktsvekkende prestasjon

Den sørlandske supertreneren Øystein Tjomsland har de siste årene hatt en enorm bredde på unghestene, eller «juniorstallen» som han selv kaller dem, han har trent frem de siste årene. Fremgangene har gitt internasjonal oppmerksomhet, også utenfor travsporten. 46-åringen fra Søgne er i stadig dialog med profilerte trenere fra andre idrettsgrener.

Vidar Tjomsland

– Teamet har etter hvert fått veldig respekt for de vitenskapelige treningsmetodene vi har utviklet, også innen andre idretter. Thankful er et megatalent som har testet i det øvre sjiktet på puls- og laktatmålinger hele veien. Hun har i tillegg gener som tilsier at hun kan nå helt til topps. Man har vel sjelden eller aldri sett en 3-åring i Norge som har avsluttet så fort som hun gjorde i debuten, er den oppsiktsvekkende omtalen Tjomsland gir den toppstammede hoppa.

– Spenningen som driver

Eier Rune H. Eriksen er selv oppvokst på gård og har alltid hatt hester hjemme. På travbanen har han opplevd flere fremganger, og er ikke i tvil om hva som fascinerer.

– Det er spenningen som driver! Jeg har vært så heldig å ha tre hester på rad i Kriteriet og Derby tidligere, og har blant annet eid Goldrush som tjente 2,4 millioner kroner og Thai Tanium som tjente 1,4 millioner kroner, forteller Eriksen.

Oppasseren av avgjørende betydning

Og nettopp Thai Tanium er litt av et bindeledd til Thankful. De to hestene har nemlig samme oppasser i Stine Birkeland, en fagperson som Eriksen har stor respekt for.

– Jeg ville at Stine skulle ha Thankful som sin passhest. Da vi kjøpte hesten i august 2016, sendte vi henne rett til Tjomslands svenske filial i Sundsvall, der Stine og Vidar (Tjomsland, Birkelands samboer, red.anm) jobbet på den tiden. Deretter flyttet hesten med dem tilbake til Sørlandet. Thai Tanium ble ganske så forbedret i sin tid, og var blant annet med i storløpet Forus Open. I tillegg til Tjomslands treningsprinsipper var Stines egenskaper med på å finne et nytt gir hos hesten, understreker Rune H. Eriksen.

Thankful vant på 1.18,2a/2140 meter, noe som er den fjerde raskeste tiden av en norskfødt 3-åring så langt i 2018. Sørlandshoppa er en av kun fem norskfødte varmblodshester som har vunnet løp så langt i år, og kun en av tre som har slått eldre hester i samløp.

Stine Birkeland

Tjomsland noterte seg for ytterligere en trenerseier under kvelden. 21 år gamle Per Vetle Kals tok sin syvende årsseier da han loste inn Jega Janda til seier i ungdoms- og amatørløpet. Dette var hoppas andre seier på tre forsøk denne sesongen. Vinnertiden ble 1.29,6/2140 meter. Hoppa er en datter av supertraveren Tekno Odin, og eies for øvrig av samme mann som også er medeier i den 10-foldige millionæren, Elfinn Edvartsen fra Frekhaug.

Hesteguiden.com

Kristiansand-hesten Whatsoflying S.S. var satt i perfekt stand til søndagens løp av sin eier og trener Jan Erik Isaksen, etter at hesten måtte gjennom et prøveløp etter forrige start. Sammen med Vidar Tjomsland stod Whatsoflying S.S. for en råsterk prestasjon da han avviste favorittene nedover oppløpet og kom til mål på 1.15,7a/2140 meter.

Hesteguiden.com

Kringeland Enok var gjort til favoritt i sitt løp sammen med trener og kusk Johan Kringeland Eriksen, og den ferske V75-vinneren skuffet ingen. Duoen dro unna i jevnt tempo i front, og holdt unna for samtlige angripere i sluttfasen. Vinnertiden ble 1.28,4/2140 meter, og neste oppgave for den fem år gamle hingsten blir V75-finale på Bjerke 12.mai.

Hesteguiden.com

Helgen ble innledet med imponerende seier av Kari Anne Knutsens Wayne Brogård på Jarlsberg. Fjorårets mestseirende varmblodshest i Norge hørte for en sjelden gang ikke til favorittene, og ble sluppet av gårde til nesten ti ganger innsatsen i Vinner-spillet. Det brød den hardføre vallaken seg lite om, og imponerte voldsomt etter å ha travet hele løpet uten rygg.

– Seiersmaskinen til Kari Anne Knutsen er tilbake igjen, å hvor god han er, Wayne Brogård!, utbasunerte løpsreferent Kurt Hella da sørlandshesten krysset målstreken først.

– Imponerende av Wayne Brogård og Kari Anne Knutsen, fulgte TV-kanalen Rikstoto Direktes Stian Hallenstvedt opp.

Treneren selv var bare et eneste stort smil etter at Wayne Brogård tok sin første seier siden februar, sjelden kost for seiersmaskinen.

– Herregud, å gøy! Jeg trodde vi skulle vinne forrige søndag, men det gjorde vi ikke da hesten ble for stri. Han har virket dunderfin i trening denne uka, så jeg fikk nesten sjokk da jeg så oddsen på ham i dag, fortalte Knutsen i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.