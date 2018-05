Sør Cup innfører grønt kort

KRISTIANSAND: Det nye kortet er en kontrast til det gule og røde kortet, som gis for en negativ handling.

– I barnefotballen får hver trener utdelt samme antall grønne kort som antall kamper. Trener kan tildele kort til motstanderslagets spillere. Tildeling må skje etter at kampen er over og lagene har gått av banen. Treneren kan selv velge å fordele kortene som han/hun ønsker. F.eks. om en trener velger å dele ut tre kort i en kamp, så er det ok, sier daglig leder i Sør Cup, Geir Åge Olsen.

Diplom

Spillere som får tildelt to grønne kort i løpet av turneringen (ett i Sør Cup Mini) kan gå til informasjonen og “veksle” dette inn i et Fair Play-diplom.

I sluttspillklassene er det dommeren som skal dele ut kortet. Når en spiller får et grønt kort noteres dette ned på samme måte som et gult eller rødt kort. Dette blir så meldt inn til kampansvarlig. Den med flest grønne kort i løpet av turneringen vinner årets Fair Play-pris.

Bakgrunn

– Konseptet er hentet fra vårt samarbeidsprosjekt Fotball Krysser Grenser i Ecuador. Der har det vært i bruk i flere år allerede. Vi ønsker å sette fokus på Fair Play i år, og i den forbindelsen passet Grønt kort veldig fint inn, sier Geir Åge Olsen.