Lyngdal-elever vant skole-NM

Denne helgen gikk i konkurranse med 18 andre videregående- eller folkehøgskoler. Vi ble overraskende nok mestere i mix-klassen, der det måtte være tre gutter og tre jenter på laget. Turneringen blir avholdt hvert år, og i år var det Bodø som sto som arrangør. Vi reiste til Bodø med et håp om å komme oss videre fra pulja.

Etter to enkle seire der, slo vi Greåker vgs (Østfold) i åttedelsfinalen, før vi avgjorde en thriller av en kamp mot Framnes vgs med minst mulig margin, 2–1 (15-13 i siste sett). Noe utladet skulle vi kort tid etter omstille oss til ny kamp, denne gangen semifinale mot Firda vgs (Sogn og Fjordane).

Etter dårlig spill og klart tap i første sett kom maskineriet omsider i gang og vi var best i de to påfølgende settene. Imponerende opphenting. Dermed skulle vi utrolig nok spille finale på søndagen, og det mot et sterkt Skeisvang vgs fra Haugesund (Hordaland). Med stor bane, 200–300 publikummere, speaker og tilsynelatende mye nerver før kampstart, var jeg som trener spent på utfallet av mesterskapets siste kamp.

Resultatet ble en overlegen seier for vår del med et så godt volleyballspill som jeg aldri tidligere har sett av denne gjengen, og settresultatene ble 25-15, 25–18. Isak Sirnes ble fortjent kåret til turneringens mvp (most valuable player), men vi var enige om at vi aldri hadde vunnet, hadde det ikke vært for at vi spilte hele turneringen som et lag, uten synlige svakheter.