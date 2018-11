Sørli med hjemmeseier i Sørlandskula

I tillegg til å vinne sammenlagt skjøt også Peter ultimate 350 poeng i stevnet i Nodelandshallen (Greipstad Skytterlag). I snitt deltok 260 skyttere på de fem stevnene.

Som i fjor arrangerte de fem skytterlagene Mandal-, Holum, Søgne-, Greipstad og Kristiansand og omegn sammenlagtturneringen som de har kalt Sørlandskula. I fjor måtte Peter ta til takke med tredjeplass bak Anette Thingbø fra Time og sin bror Håkon Sørli, men i år stakk han av med seieren etter 345, 346, 347, 348 og 350 poeng som gav vinnersummen 1737 poeng i denne utgaven.

Sørli ble vinner av stevnet til Greipstad i Nodelandshallen, og i Kristiansand og omegn sitt stevne i Hellemyrhallen var det bror Daniel Sørli som skyter for Høland/Bjørkelangen skytterlag som vant stevnet med 349 poeng. Stevnet til Søgne i Tinntjønnhallen ble vunnet av Geir Atle Metveit fra Imenes skytterlag med 349 poeng -samme poengsum hadde også Peter Sørli men hadde litt færre innertiere. Holums stevne i Holumhallen ble vunnet av ringreven Tor Harald Lund fra Søgne med summen 348 poeng og i Mandalshallen -hos Mandal skytterlag var det Normaskytteren (over 55 år) Trond Bergan som vant med 349 poeng.

Sørlandskula

I klassene ble det i klasse 4 lokal sammenlagtvinner med Aleksander Taanevig fra Mandal skytterlag -han vant foran Hanne Wathne Tveit fra Klepp Skytterlag og Cecilie Vemmelvik fra Kristiansand og omegn skytterlag. I klasse 3 var det Karoline Hansen fra Ørskog som vant foran Holumsskytterne Karen Øksendal og på tredjeplass Karen-Oline Røyland Jacobsen. I klasse 2 endte det også med lokal seier til Holums Steinar Møll foran Camilla S. Rødland og Hege Rødland - begge fra Klepp skytterlag. Klasse 1 var det Stein Lilledal fra Stavanger skytterlag foran Odd Arild Midtgard fra Jondalen skytterlag og Arne Skuland fra Laudal skytterlag.

Sørlandskula

I veteranklassene fikk vi Tor Bjørnødegård fra Etnedal skytterlag som vinner av klasse V55 foran Folke Helle fra Finnøy skytterlag og Egil Time fra Time skytterlag. I klasse V65 vant Øyvind Lilledrange fra Flikka skytterlag med 1745 poeng på de fem stevnene foran Nils Seldal fra Klepp skytterlag og Jarle Idland fra Gjesdal skytterlag. I klassen for de eldste veteranene V73 vant Odd Kolsrud fra Begnadalen skytterlag med ultimate 1750 poeng på de fem stevnene og av 175 mulige sentrumstiere presterte han hele 132 innerblinker. Han vant foran Harald Englund fra Søgne skytterlag og Harald Jensen fra Lyngdal skytterlag.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sørlandskula

I ungdomsklassene ble det seier til lokale skyttere i alle klassene. Lennart Olsen fra Kristiansand og omegn skytterlag vant klasse eldre junior foran Jørand Aas fra Lunde skytterlag og Kjetil Anda fra Klepp skytterlag. Martias Flikka fra Flikka skytterlag ble årets sammenlagtvinner i klasse junior foran Ingrid Jensløkken fra Blaker skytterlag og Line Rødland fra Klepp skytterlag. Caroline Finnestad Lund fra Søgne skytterlag ble årets sammenlagtvinner i klasse eldre rekrutt med ultimate 1750 poeng på de fem stevnene og av 175 mulige sentrumstiere presterte hun hele 133 innerblinker. Hun vant foran Martine Sve fra Stranda skytterlag og Marius Granbeg fra Fet skytterlag. I klasse rekrutt var det Ingvill Flikka (th) fra Flikka skytterlag som vant foran Martin Ødegård fra Greipstad skytterlag og Ole Morten Austvoll Lunde fra Klepp skytterlag.

Sørlandskula

Sørlandskula har i tillegg til sammenlagtpremiering en haug med sammenlagtkonkurranser og du kan se mer om alt fra alle stevnene på Sørlandskulas egen nettside.

Her er sammenlagtliste fra Sørlandskula 2018:

Mesterskap klasse 3-5 1. Sørli, Peter Søgne Skytterlag 1737 84*, 2. Bakken, Ole Magnus Løiten Skytterlag 1735 98*, 3. Homme, Tor Arnfinn Kristiansand og Omegn Skytterlag 1733 79*, 4. Løberg, Rasmus Klepp Skytterlag 1731 82*, 5. Bakkevoll, Arnfinn Søgne Skytterlag 1730 88*, 6. Sørli, Daniel Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1730 74*, 7. Bergan, Trond Jondalen skytterlag 1729 76*, 8. Duestad, Jeanette Hegg Sem Skytterlag 1729 66*, 9. Tveito, Runar Lunde Skytterlag 1728 86*, 10. Lund, Tor Harald Søgne Skytterlag 1728 84*, 11. Byberg, Tore Rissa Skytterlag 1728 66*, 12. Rødland, Tore Klepp Skytterlag 1728 60*, 13. Skoland, Steinar Lyngdal Skytterlag 1725 68*, 14. Metveit, Geir Atle Imenes Skytterlag 1724 74*, 15. Frøyland, May Elin Lyngdal Skytterlag 1724 70*, 16. Johansen, Einar Time Skytterlag 1720 90*, 17. Rødland, Trond Inge Klepp Skytterlag 1720 77*, 18. Stubstad, Kenneth Mandal Skytterlag 1720 70*, 19. Blien, Wenke Flikka Skytterlag 1718 65*, 20. Finnestad, Mette Elisabeth Søgne Skytterlag 1717 66*, 21. Rosøy, Ingeborg Heim/Hemne Skytterlag 1717 66*, 22. Taanevig, Aleksander Mandal Skytterlag 1717 62*, 23. Lillekvelland, Helene Nordstrand Skytterlag 1717 56*, 24. Vemmelvik, Kim Johan Kristiansand og Omegn Skytterlag 1715 72*, 25. Fuglestad, Olav Time Skytterlag 1712 58*, 26. Lillekvelland, Tobias Nordstrand Skytterlag 1711 79*, 27. Tveit, Hanne Wathne Klepp Skytterlag 1710 51*, 28. Hansen, Karoline Ørskog Skyttarlag 1708 65*, 29. Vemmelvik, Cecilie Kristiansand og Omegn Skytterlag 1708 63*, 30. Fjellheim Bakke, Kristian Sannidal Skytterlag 1707 74*, 31. Ågedal, Reidar Grindølen Skytterlag 1707 48*, 32. Iversen, Sigve Chrisander Storfjord Skytterlag 1705 62*, 33. Soma, Kristoffer Stavanger Skytterlag 1704 68*, 34. Indreiten, Tore Stavanger Skytterlag 1704 61*, 35. Røiseland, Alvilde Holum Skytterlag 1701 63*, 36. Valbø, Jon F. Sannidal Skytterlag 1701 53*, 37. Kleivkås, Kjell Arild Kristiansand og Omegn Skytterlag 1699 61*, 38. Taanevig, Stein Mandal Skytterlag 1699 60*, 39. Belsvik, Wenche Egersund Skytterlag 1697 66*, 40. Norum, Kjell Egil Lindesnes Skytterlag 1697 55*, 41. Tunheim, Sindre Imenes Skytterlag 1696 61*, 42. Øksendal, Karen Holum Skytterlag 1696 53*, 43. Lid, Atle Evje og Hornnes Skytterlag 1694 58*, 44. Kloster, Frode Stavanger Skytterlag 1694 57*, 45. Lillekvelland, Sidsel Nordstrand Skytterlag 1694 44*, 46. Rossevatn, Siv Tone Øvre Eiken Skytterlag 1693 57*, 47. Røyland Jacobsen, Karen-Oline Holum Skytterlag 1692 47*, 48. Asbjørnsen, Marie Stavanger Skytterlag 1692 45*, 49. Storenes, Kåre Imenes Skytterlag 1689 47*, 50. Sangolt, Hanne Stavanger Skytterlag 1689 44*, 51. Dalene, Jakob Kristiansand og Omegn Skytterlag 1689 42*, 52. Sve, Frank Stranda Skyttarlag 1688 52*, 53. Kambo, Espen Stavanger Skytterlag 1687 62*, 54. Valand, Arild Mandal Skytterlag 1687 48*, 55. Augedal, Pål Hå skytterlag 1686 50*, 56. Tunheim, Einar Hå skytterlag 1685 51*, 57. Igland, Kjetil jr. Imenes Skytterlag 1685 44*, 58. Vatland, Linn Christine Time Skytterlag 1684 46*, 59. Brekke, Kåre G. Greipstad Skytterlag 1683 40*, 60. Kvilesjø, Hans Øyvind Fredrikstad Skytterlag 1682 57*, 61. Lunde, Morten Klepp Skytterlag 1680 43*, 62. Tråseth, Eline Aasen Lismarken Skytterlag 1680 34*, 63. Winterstø, John Stavanger Skytterlag 1678 36*, 64. Rakkestad, Kenneth Vennesla Skytterlag 1677 50*, 65. Lid, Stig Evje og Hornnes Skytterlag 1677 47*, 66. Omland, Nikolas Hå skytterlag #REF! 38*, 67. Leite, Bjørn Petter Stavanger Skytterlag 1675 40*, 68. Engvoll, Krister Kristiansand og Omegn Skytterlag 1674 46*, 69. Norum, Steinar Lindesnes Skytterlag 1668 36*, 70. Kornbrekke, Janne Kristiansand og Omegn Skytterlag 1668 29*, 71. Post, Tor Henning Ugland Skytterlag 1668 26*, 72. Haraldsen, Harald Flikka Skytterlag 1667 32*, 73. Nyhaven, Tom Søgne Skytterlag 1666 52*, 74. Winsjansen, Maria Kristiansand og Omegn Skytterlag 1664 41*, 75. Eidså, Ole Håkon Greipstad Skytterlag 1663 45*, 76. Kornbrekke, Stine Kristiansand og Omegn Skytterlag 1662 39*, 77. Bang, Kjell Holum Skytterlag 1661 45*, 78. Øvrevik, Bjarte Kvame Gann Skytterlag 1659 31*, 79. Tvinnereim, Jarle Kristiansand og Omegn Skytterlag 1655 36*, 80. Gabrielsen, Liv Kirsti Kristiansand og Omegn Skytterlag 1655 34*, 81. Rasmussen, Dag Nordstrand Skytterlag 1651 27*, 82. Håheim, Lars Øglænd Stavanger Skytterlag 1650 33*, 83. Skeivoll, Alf Olav Greipstad Skytterlag 1649 53*, 84. Hagelund, Astrid Klepp Skytterlag 1648 36*, 85. Johnsen, Kim Spydeberg Skytterlag 1645 32*, 86. Dalene, Jan Kristiansand og Omegn Skytterlag 1643 26*, 87. Kornbrekke, Tellef Kristiansand og Omegn Skytterlag 1634 32*, 88. Mølland, Bjørn Greipstad Skytterlag 1632 31*, 89. Slogvik, Håkon Holter Stavanger Skytterlag 1629 33*, 90. Morka, Johan Ugland Skytterlag 1609 31*, 91. Bjerva, Jonas Johannesen Stavanger Skytterlag 1591 19*, 92. Borgen, Marianne Holla Skytterlag 1578 35*, 93. Vegsund, Egil Evje og Hornnes Skytterlag 1539 24*, 94. Vigemyr, Andreas Heddeland og Breland Skytterlag 1376 54*, 95. Nygård, Johan Arthur Kristiansand og Omegn Skytterlag 1326 24*, 96. Heskestad, Geir Greipstad Skytterlag 1308 18*, 97. Augedal, Hans Hå skytterlag 1217 35*, 98. Haddal, Christopher Flikka Skytterlag 1027 32*, 99. Teigen, Kjersti Nyborg Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1014 41*, 100. Mauseth, Kai Magne Eidsvoll Verk Skytterlag 1012 33*, 101. Metveit, Ørjan Imenes Skytterlag 1012 27*, 102. Dragland, Torbjørn Lyngdal Skytterlag 1001 24*, 103. Teigen, Bjørn Vidar Høland/Bjørkelangen Skytterlag 998 24*, 104. Olsen, Odd Frank Kristiansand og Omegn Skytterlag 983 18*, 105. Strand, Helge Sverre Klepp Skytterlag 982 19*, 106. Haugen, Knut Olav Imenes Skytterlag 966 13*, 107. Berge, Fred Erik Laudal Skytterlag 680 25*, 108. Stølen, Jarl Farsund Skytterlag 679 23*, 109. Vidringstad, Bjørn Lyngdal Skytterlag 675 13*, 110. Iveland, Caroline Øvrebø Skytterlag 674 23*, 111. Rossevatn, Sveinung Øvre Eiken Skytterlag 672 17*, 112. Vidringstad, Kåre Lyngdal Skytterlag 671 19*, 113. Buch Vidringstad, Camilla Lyngdal Skytterlag 666 21*, 114. Skumsvoll, Stein Farsund Skytterlag 340 7*, 115. Spilde, Tor Arne Lyngdal Skytterlag 332 5*, 116. Govertsen, Sigurd Søgne Skytterlag 326 6*, 117. Vatland, Ole Bernt Eie Flikka Skytterlag 324 2*

Sørlandskula

NORMA - Beste kl.3-5 over 55 år 1. Bergan, Trond Jondalen skytterlag 1729 76*, 2. Stubstad, Kenneth Mandal Skytterlag 1720 70*, 3. Blien, Wenke Flikka Skytterlag 1718 65*, 4. Taanevig, Stein Mandal Skytterlag 1699 60*, 5. Tunheim, Einar Hå skytterlag 1685 51*, 6. Eidså, Ole Håkon Greipstad Skytterlag 1663 45*, 7. Tvinnereim, Jarle Kristiansand og Omegn Skytterlag 1655 36*, 8. Rasmussen, Dag Nordstrand Skytterlag 1651 27*, 9. Hagelund, Astrid Klepp Skytterlag 1648 36*, 10. Borgen, Marianne Holla Skytterlag 1578 35*, 11. Nygård, Johan Arthur Kristiansand og Omegn Skytterlag 1326 24*, 12. Augedal, Hans Hå skytterlag 1217 35*, 13. Strand, Helge Sverre Klepp Skytterlag 982 19*

Sørlandskula

U21 - Beste kl.3-5 under 21 år 1. Duestad, Jeanette Hegg Sem Skytterlag 1729 66*, 2. Byberg, Tore Rissa Skytterlag 1728 66*, 3. Rødland, Tore Klepp Skytterlag 1728 60*, 4. Rosøy, Ingeborg Heim/Hemne Skytterlag 1717 66*, 5. Vemmelvik, Cecilie Kristiansand og Omegn Skytterlag 1708 63*, 6. Iversen, Sigve Chrisander Storfjord Skytterlag 1705 62*, 7. Røiseland, Alvilde Holum Skytterlag 1701 63*, 8. Øksendal, Karen Holum Skytterlag 1696 53*, 9. Dalene, Jakob Kristiansand og Omegn Skytterlag 1689 42*, 10. Igland, Kjetil jr. Imenes Skytterlag 1685 44*, 11. Vatland, Linn Christine Time Skytterlag 1684 46*, 12. Lid, Stig Evje og Hornnes Skytterlag 1677 47*, 13. Omland, Nikolas Hå skytterlag 1676 38*, 14. Winsjansen, Maria Kristiansand og Omegn Skytterlag 1664 41*, 15. Kornbrekke, Stine Kristiansand og Omegn Skytterlag 1662 39*, 16. Slogvik, Håkon Holter Stavanger Skytterlag 1629 33*, 17. Bjerva, Jonas Johannesen Stavanger Skytterlag 1591 19*

Klasse 5 1. Sørli, Peter Søgne Skytterlag 1737 84*, 2. Bakken, Ole Magnus Løiten Skytterlag 1735 98*, 3. Homme, Tor Arnfinn Kristiansand og Omegn Skytterlag 1733 79*, 4. Løberg, Rasmus Klepp Skytterlag 1731 82*, 5. Bakkevoll, Arnfinn Søgne Skytterlag 1730 88*, 6. Sørli, Daniel Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1730 74*, 7. Bergan, Trond Jondalen skytterlag 1729 76*, 8. Duestad, Jeanette Hegg Sem Skytterlag 1729 66*, 9. Tveito, Runar Lunde Skytterlag 1728 86*, 10. Lund, Tor Harald Søgne Skytterlag 1728 84*, 11. Byberg, Tore Rissa Skytterlag 1728 66*, 12. Rødland, Tore Klepp Skytterlag 1728 60*, 13. Skoland, Steinar Lyngdal Skytterlag 1725 68*, 14. Metveit, Geir Atle Imenes Skytterlag 1724 74*, 15. Frøyland, May Elin Lyngdal Skytterlag 1724 70*, 16. Johansen, Einar Time Skytterlag 1720 90*, 17. Rødland, Trond Inge Klepp Skytterlag 1720 77*, 18. Stubstad, Kenneth Mandal Skytterlag 1720 70*, 19. Blien, Wenke Flikka Skytterlag 1718 65*, 20. Finnestad, Mette Elisabeth Søgne Skytterlag 1717 66*, 21. Rosøy, Ingeborg Heim/Hemne Skytterlag 1717 66*, 22. Lillekvelland, Helene Nordstrand Skytterlag 1717 56*, 23. Vemmelvik, Kim Johan Kristiansand og Omegn Skytterlag 1715 72*, 24. Fuglestad, Olav Time Skytterlag 1712 58*, 25. Lillekvelland, Tobias Nordstrand Skytterlag 1711 79*, 26. Ågedal, Reidar Grindølen Skytterlag 1707 48*, 27. Soma, Kristoffer Stavanger Skytterlag 1704 68*, 28. Indreiten, Tore Stavanger Skytterlag 1704 61*, 29. Røiseland, Alvilde Holum Skytterlag 1701 63*, 30. Kleivkås, Kjell Arild Kristiansand og Omegn Skytterlag 1699 61*, 31. Taanevig, Stein Mandal Skytterlag 1699 60*, 32. Norum, Kjell Egil Lindesnes Skytterlag 1697 55*, 33. Tunheim, Sindre Imenes Skytterlag 1696 61*, 34. Kloster, Frode Stavanger Skytterlag 1694 57*, 35. Lillekvelland, Sidsel Nordstrand Skytterlag 1694 44*, 36. Valand, Arild Mandal Skytterlag 1687 48*, 37. Tunheim, Einar Hå skytterlag 1685 51*, 38. Vatland, Linn Christine Time Skytterlag 1684 46*, 39. Winterstø, John Stavanger Skytterlag 1678 36*, 40. Tvinnereim, Jarle Kristiansand og Omegn Skytterlag 1655 36*, 41. Rasmussen, Dag Nordstrand Skytterlag 1651 27*, 42. Skeivoll, Alf Olav Greipstad Skytterlag 1649 53*, 43. Vigemyr, Andreas Heddeland og Breland Skytterlag 1376 54*, 44. Haddal, Christopher Flikka Skytterlag 1027 32*, 45. Teigen, Kjersti Nyborg Høland/Bjørkelangen Skytterlag 1014 41*, 46. Mauseth, Kai Magne Eidsvoll Verk Skytterlag 1012 33*, 47. Stølen, Jarl Farsund Skytterlag 679 23*, 48. Vatland, Ole Bernt Eie Flikka Skytterlag 324 2*

Sørlandskula

Klasse 4 1. Taanevig, Aleksander Mandal Skytterlag 1717 62*, 2. Tveit, Hanne Wathne Klepp Skytterlag 1710 51*, 3. Vemmelvik, Cecilie Kristiansand og Omegn Skytterlag 1708 63*, 4. Fjellheim Bakke, Kristian Sannidal Skytterlag 1707 74*, 5. Iversen, Sigve Chrisander Storfjord Skytterlag 1705 62*, 6. Valbø, Jon F. Sannidal Skytterlag 1701 53*, 7. Belsvik, Wenche Egersund Skytterlag 1697 66*, 8. Lid, Atle Evje og Hornnes Skytterlag 1694 58*, 9. Rossevatn, Siv Tone Øvre Eiken Skytterlag 1693 57*, 10. Asbjørnsen, Marie Stavanger Skytterlag 1692 45*, 11. Storenes, Kåre Imenes Skytterlag 1689 47*, 12. Sangolt, Hanne Stavanger Skytterlag 1689 44*, 13. Dalene, Jakob Kristiansand og Omegn Skytterlag 1689 42*, 14. Sve, Frank Stranda Skyttarlag 1688 52*, 15. Augedal, Pål Hå skytterlag 1686 50*, 16. Igland, Kjetil jr. Imenes Skytterlag 1685 44*, 17. Brekke, Kåre G. Greipstad Skytterlag 1683 40*, 18. Kvilesjø, Hans Øyvind Fredrikstad Skytterlag 1682 57*, 19. Lunde, Morten Klepp Skytterlag 1680 43*, 20. Rakkestad, Kenneth Vennesla Skytterlag 1677 50*, 21. Leite, Bjørn Petter Stavanger Skytterlag 1675 40*, 22. Engvoll, Krister Kristiansand og Omegn Skytterlag 1674 46*, 23. Norum, Steinar Lindesnes Skytterlag 1668 36*, 24. Kornbrekke, Janne Kristiansand og Omegn Skytterlag 1668 29*, 25. Post, Tor Henning Ugland Skytterlag 1668 26*, 26. Nyhaven, Tom Søgne Skytterlag 1666 52*, 27. Hagelund, Astrid Klepp Skytterlag 1648 36*, 28. Dalene, Jan Kristiansand og Omegn Skytterlag 1643 26*, 29. Borgen, Marianne Holla Skytterlag 1578 35*, 30. Nygård, Johan Arthur Kristiansand og Omegn Skytterlag 1326 24*, 31. Augedal, Hans Hå skytterlag 1217 35*, 32. Metveit, Ørjan Imenes Skytterlag 1012 27*, 33. Dragland, Torbjørn Lyngdal Skytterlag 1001 24*, 34. Teigen, Bjørn Vidar Høland/Bjørkelangen Skytterlag 998 24*, 35. Strand, Helge Sverre Klepp Skytterlag 982 19*, 36. Vidringstad, Bjørn Lyngdal Skytterlag 675 13*, 37. Rossevatn, Sveinung Øvre Eiken Skytterlag 672 17*, 38. Vidringstad, Kåre Lyngdal Skytterlag 671 19*, 39. Skumsvoll, Stein Farsund Skytterlag 340 7*, 40. Omland, Nikolas Hå skytterlag 333 7*, 41. Spilde, Tor Arne Lyngdal Skytterlag 332 5*, 42. Govertsen, Sigurd Søgne Skytterlag 326 6*

Klasse 3 1. Hansen, Karoline Ørskog Skyttarlag 1708 65*, 2. Øksendal, Karen Holum Skytterlag 1696 53*, 3. Røyland Jacobsen, Karen-Oline Holum Skytterlag 1692 47*, 4. Kambo, Espen Stavanger Skytterlag 1687 62*, 5. Tråseth, Eline Aasen Lismarken Skytterlag 1680 34*, 6. Lid, Stig Evje og Hornnes Skytterlag 1677 47*, 7. Omland, Nikolas Hå skytterlag 1676 38*, 8. Haraldsen, Harald Flikka Skytterlag 1667 32*, 9. Winsjansen, Maria Kristiansand og Omegn Skytterlag 1664 41*, 10. Eidså, Ole Håkon Greipstad Skytterlag 1663 45*, 11. Kornbrekke, Stine Kristiansand og Omegn Skytterlag 1662 39*, 12. Bang, Kjell Holum Skytterlag 1661 45*, 13. Øvrevik, Bjarte Kvame Gann Skytterlag 1659 31*, 14. Gabrielsen, Liv Kirsti Kristiansand og Omegn Skytterlag 1655 34*, 15. Håheim, Lars Øglænd Stavanger Skytterlag 1650 33*, 16. Johnsen, Kim Spydeberg Skytterlag 1645 32*, 17. Kornbrekke, Tellef Kristiansand og Omegn Skytterlag 1634 32*, 18. Mølland, Bjørn Greipstad Skytterlag 1632 31*, 19. Slogvik, Håkon Holter Stavanger Skytterlag 1629 33*, 20. Morka, Johan Ugland Skytterlag 1609 31*, 21. Bjerva, Jonas Johannesen Stavanger Skytterlag 1591 19*, 22. Vegsund, Egil Evje og Hornnes Skytterlag 1539 24*, 23. Heskestad, Geir Greipstad Skytterlag 1308 18*, 24. Olsen, Odd Frank Kristiansand og Omegn Skytterlag 983 18*, 25. Haugen, Knut Olav Imenes Skytterlag 966 13*, 26. Berge, Fred Erik Laudal Skytterlag 680 25*, 27. Iveland, Caroline Øvrebø Skytterlag 674 23*, 28. Buch Vidringstad, Camilla Lyngdal Skytterlag 666 21*

Sørlandskula

Klasse 2 1. Møll, Steinar Holum Skytterlag 1722 69*, 2. Rødland, Camilla S. Klepp Skytterlag 1718 68*, 3. Rødland, Hege Klepp Skytterlag 1715 55*, 4. Møll, Tone Wårøy Holum Skytterlag 1714 47*, 5. Herlofsen, Fredrik Søgne Skytterlag 1709 51*, 6. Sørli, Kirsten Greipstad Skytterlag 1708 53*, 7. Gjertsen, Richard Søgne Skytterlag 1706 57*, 8. Morka, Kåre Bjørn Ugland Skytterlag 1693 31*, 9. Jenssen, Ådne Mandal Skytterlag 1682 35*, 10. Berge, Jan Erik Brown Stavanger Skytterlag 1675 33*, 11. Voss, Helge Stavanger Skytterlag 1674 51*, 12. Storenes, Inge Imenes Skytterlag 1674 46*, 13. Austvoll, Mariann Klepp Skytterlag 1671 43*, 14. Mjaaland, Paul Mykland Skytterlag 1668 24*, 15. Jørgensen, Kari Imenes Skytterlag 1661 38*, 16. Anda, Kristoffer Klepp Skytterlag 1649 32*, 17. Haugen, Lillian Irene Imenes Skytterlag 1002 12*, 18. Rossevatn, Audun Øvre Eiken Skytterlag 988 14*, 19. Strand, Norunn Aa. Klepp Skytterlag 965 15*, 20. Jenssen, Henry Th. Mandal Skytterlag 672 22*, 21. Iveland, Rune Øvrebø Skytterlag 663 15*, 22. Suvatne, Gro Greipstad Skytterlag 330 6*

Klasse V55 1. Bjørnødegård, Tor Etnedal Skyttarlag 1730 69*, 2. Helle, Folke Finnøy Skytterlag 1726 66*, 3. Time, Egil Time Skytterlag 1725 70*, 4. Torkildsen, Roar Farsund Skytterlag 1725 60*, 5. Lundtveit, Jan Vidar Drangedal Skytterlag 1723 69*, 6. Lillekvelland, Helge Nordstrand Skytterlag 1722 59*, 7. Øvrevik, Bodvar Finnøy Skytterlag 1719 59*, 8. Metveit, Anders Imenes Skytterlag 1718 63*, 9. Fasseland, Tor Mandal Skytterlag 1718 59*, 10. Esse, Lars Bamble Skytterlag 1718 57*, 11. Taanevig, Sissel Mandal Skytterlag 1718 56*, 12. Østbøll, Stein Feyling Birkenes Skytterlag 1717 61*, 13. Høyland, Terje Time Skytterlag 1717 57*, 14. Sørli, Johan Greipstad Skytterlag 1716 54*, 15. Skov-Skov, Oddvar Vennesla Skytterlag 1707 59*, 16. Undheim, Sigbjørn Time Skytterlag 1699 52*, 17. Aas, May Lise Bolkesjø Skytterlag 1690 35*, 18. Lorentzen, Magne Søgne Skytterlag 1688 45*, 19. Tveito, Arvid Lunde Skytterlag 1686 51*, 20. Palerud, Arne Drangedal Skytterlag 1684 35*, 21. Lohndal, Reidar Lyngdal Skytterlag 1358 27*, 22. Vigre, Thor Imenes Skytterlag 684 15*, 23. Rasmussen, Arild Gunnar Holum Skytterlag 683 20*, 24. Lie, Geir Holum Skytterlag 676 15*

Sørlandskula

Klasse V65 1. Lilledrange, Øyvind Flikka Skytterlag 1745 86*, 2. Seldal, Nils Klepp Skytterlag 1733 73*, 3. Idland, Jarle Gjesdal Skytterlag 1733 71*, 4. Gjesdal, Per Gjesdal Skytterlag 1732 79*, 5. Søyland, Svein Kå. Gjesdal Skytterlag 1730 58*, 6. Tveiten, Per Torleiv Bykle Skyttarlag 1728 63*, 7. Vaule, Paul Hå skytterlag 1727 53*, 8. Myklebust, Jostein Klepp Skytterlag 1719 62*, 9. Høgsveen, Thor Porsgrunds Skytterlag 1710 45*, 10. Pedersen, Per A. Kristiansand og Omegn Skytterlag 1333 28*, 11. Haugaa, Gunstein Kristiansand og Omegn Skytterlag 789 13*, 12. Igland, Hallgeir Imenes Skytterlag 787 10*, 13. Ramsland, Arvid T. Heddeland og Breland Skytterlag 234 1*

Klasse V73 1. Kolsrud, Odd Begnadalen Skyttarlag 1750 132*, 2. Englund, Harald Søgne Skytterlag 1744 100*, 3. Jensen, Harald Lyngdal Skytterlag 1726 67*, 4. Valand, Karsten Grindølen Skytterlag 1723 61*, 5. Larsen, Oddbjørn Torridal Skytterlag 1713 43*, 6. Østrem, Johannes Stavanger Skytterlag 1701 42*, 7. Løland, John Birkenes Skytterlag 1363 44*

Klasse Rekrutt 1. Flikka, Ingvill Flikka Skytterlag 1744 105*, 2. Ødegård, Martin Greipstad Skytterlag 1737 78*, 3. Lunde, Ole Morten Austvoll Klepp Skytterlag 1729 68*, 4. Grøterud, Eskil Sigdal Skytterlag 1729 63*, 5. Birkeland, Elise H. Stavanger Skytterlag 1725 57*, 6. Møll, Mina Wårøy Holum Skytterlag 1714 50*, 7. Kleivkås, Heine Kristiansand og Omegn Skytterlag 1713 51*, 8. Kongevold, Joar Vetle Modalsli Flikka Skytterlag 1710 61*, 9. Langfjord, Mats Mandal Skytterlag 1708 49*, 10. Bringsdal, Tor Edvard Holum Skytterlag 1695 39*, 11. Øvrevik, Viktoria Haga Gann Skytterlag 1693 47*, 12. Knudsen, Thor Einar Kristiansand og Omegn Skytterlag 1639 24*, 13. Paul, Vemund Kristoffer Imenes Skytterlag 1626 25*, 14. Nyhaven, Emil Langenes Søgne Skytterlag 1605 14*, 15. Strømstad Skarpeid, Lisa Søgne Skytterlag 1157 20*, 16. Heskestad, Helene Bager Greipstad Skytterlag 821 3*, 17. Tvinnereim, Julie Kornbrekke Kristiansand og Omegn Skytterlag 754 3*, 18. Dybvik, Teodor Flikka Skytterlag 669 6*, 19. Heddeland-Roland, Jonas Heddeland og Breland Skytterlag 658 11*, 20. Vigemyr, Sigve Heddeland og Breland Skytterlag 654 6*, 21. Berge, Thomas Laudal Skytterlag 518 2*, 22. Hove, Tomine Spilde Lyngdal Skytterlag 333 7*, 23. Stokka, Vlad Kristiansand og Omegn Skytterlag 330 5*, 24. Homme, Knut Fredrik G Kristiansand og Omegn Skytterlag 323 3*, 25. Høyland, Vegard Lyngdal Skytterlag 322 5*, 26. Jensen, Johannes Binnie Kristiansand og Omegn Skytterlag 315 2*

Sørlandskula

Klasse Eldre Rekrutt 1. Finnestad Lund, Caroline Søgne Skytterlag 1750 133*, 2. Sve, Martine Stranda Skyttarlag 1749 126*, 3. Granberg, Marius Fet Skytterlag 1745 109*, 4. Karlsen, Guro Sørnskog Moss og Våler Skytterlag 1744 90*, 5. Lasseson-Korsviken, Dan Andre Fet Skytterlag 1742 92*, 6. Grøterud, Gaute Sigdal Skytterlag 1741 88*, 7. Knutson, Vegard Imenes Skytterlag 1740 74*, 8. Sagemoen, Amalie Ugland Skytterlag 1738 81*, 9. Lilledal, Emil K. Stavanger Skytterlag 1731 67*, 10. Storenes, Kristian Imenes Skytterlag 1728 63*, 11. Rossevatn, Marianne Øvre Eiken Skytterlag 1728 56*, 12. Johnsen, Sebastian Spydeberg Skytterlag 1727 62*, 13. Kasbo, Line Trøgstad Skytterlag 1726 56*, 14. Nyhaven, Benjamin Langenes Søgne Skytterlag 1724 61*, 15. Bringsdal, Inger Marie Holum Skytterlag 1712 53*, 16. Håheim, Kristin Øglænd Stavanger Skytterlag 1688 45*, 17. Skuland, Herman Westbye Holum Skytterlag 1640 19*, 18. Drange, Tor Fredrik Holum Skytterlag 1331 30*, 19. Sletten, Sebastian Lunden Vennesla Skytterlag 976 17*, 20. Heskestad, Johan Bager Greipstad Skytterlag 743 0*, 21. Olsen, Mathias Froland Skytterlag 692 25*, 22. Dybvik, Lilliane Flikka Skytterlag 686 23*, 23. Nordby, Kristian Nyjordet Kristiansand og Omegn Skytterlag 668 16*, 24. Berge, Daniel Laudal Skytterlag 660 11*, 25. Holm, Severin Håbesland Birkenes Skytterlag 337 9*, 26. Kopprasch, Christian Birkenes Skytterlag 334 7*

Sørlandskula

Klasse Junior 1. Flikka, Martias Flikka Skytterlag 1743 96*, 2. Jensløkken, Ingrid Blaker Skytterlag 1739 89*, 3. Rødland, Line Klepp Skytterlag 1735 79*, 4. Lund, Andreas Finnestad Søgne Skytterlag 1732 74*, 5. Kongevold, Leif Sindre Modalsli Flikka Skytterlag 1730 79*, 6. Voss, Martin N. Stavanger Skytterlag 1730 74*, 7. Eiken, Martin Øvre Eiken Skytterlag 1714 63*, 8. Ormestad, Ole Oskar Søgne Skytterlag 1697 50*, 9. Svinstad, Sondre Holum Skytterlag 1687 47*, 10. Stubstad, Fredrik Mandal Skytterlag 1669 36*, 11. Gundersen, Finn Christian Strunck Stavanger Skytterlag 1665 45*, 12. Johannessen, Magnus Søgne Skytterlag 1655 27*, 13. Nysted, Morten Stavanger Skytterlag 1639 28*, 14. Fjellheim, Kjetil Sannidal Skytterlag 683 28*, 15. Fiskå, Isabella Jansen Hjelmeland Skytterlag 341 9*

Sørlandskula

Klasse Eldre Junior 1. Olsen, Lennarth Kristiansand og Omegn Skytterlag 1712 55*, 2. Aas, Jørand Lunde Skytterlag 1707 50*, 3. Anda, Kjetil Klepp Skytterlag 1688 63*, 4. Nordvik, Regine R. Stavanger Skytterlag 1679 43*, 5. Håheim, Trine Stavanger Skytterlag 1665 39*, 6. Vigemyr, Espen Elias Heddeland og Breland Skytterlag 664 15*

Klasse 1 1. Lilledal, Stein Stavanger Skytterlag 1235 51*, 2. Midtgard, Odd Aril Jondalen skytterlag 1225 46*, 3. Skuland, Arne Laudal Skytterlag 1203 29*, 4. Vegsund, Rune Evje og Hornnes Skytterlag 1179 20*, 5. Jakobsen, Jan Otto Greipstad Skytterlag 1178 20*, 6. Hovland, Steinar Lunde Skytterlag 1174 25*, 7. Dale, Geir Finsland Skytterlag 474 13*, 8. Roland, Maarten Aleksander Heddeland og Breland Skytterlag 473 11*, 9. Haaland, Svein Tore Mandal Skytterlag 245 15*, 10. Gabrielsen, Trygve Lindesnes Skytterlag 236 3*

Klasse Nybegynner Voksen 1. Voss, Håvard N. Stavanger Skytterlag 1241 64*, 2. Johnsen, Linn Marie Spydeberg Skytterlag 1230 41*, 3. Langfjord, Espen Mandal Skytterlag 1211 33*, 4. Johnsen, Aleksander Spydeberg Skytterlag 1187 20*, 5. Abs, Raghad Greipstad Skytterlag 1123 12*, 6. Finstad, Nils Harald Greipstad Skytterlag 238 4*, 7. Lafton Finstad, Line Chanet Greipstad Skytterlag 236 0*

Klasse Nybegynner Ungdom 1. Eriksen, Emil Åmlid Birkenes Skytterlag 234 8*, 1. Mollestad, Johnny Birkenes Skytterlag 233 2*, 1. Storerud, Tellef Flakk Birkenes Skytterlag 226 3*, 1. Granberg, Ida Fet Skytterlag 641 5*, 1. Øvrevik, Caroline Haga Gann Skytterlag 1124 8*, 1. Abs, Ashraf Greipstad Skytterlag 1218 33*, 1. Lien, Ruben Greipstad Skytterlag 1174 17*, 1. Leland Øien, Sindre Greipstad Skytterlag 1169 13*, 1. Hasan, Dabyan Greipstad Skytterlag 1155 10*, 1. Finstad, Birk Greipstad Skytterlag 1098 11*, 1. Leland Øien, Evy Emilie Greipstad Skytterlag 639 8*, 1. Ødegård, Espen Greipstad Skytterlag 170 0*, 1. Dale, Thea Therese Heddeland og Breland Skytterlag 477 5*, 1. Larsen, Arnt Ivar Holum Skytterlag 1172 20*, 1. Pedersen Skoie, Aksel Holum Skytterlag 241 7*, 1. Skagestad Nilsen, Matthias Holum Skytterlag 241 2*, 1. Sletten, Marcus Schmidt Holum Skytterlag 228 2*, 1. Jensen, Erica Binnie Kristiansand og Omegn Skytterlag 220 0*, 1. Birkeland, Olina H. Stavanger Skytterlag 1162 16*, 1. Olsen, Daniel Søgne Skytterlag 1156 12*, 1. Knibe, Anne Marie Søgne Skytterlag 1039 1*, 1. Morka, Joachim Ugland Skytterlag 996 2*, 1. Gavlen, Markus Vennesla Skytterlag 230 3*