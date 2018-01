Jerv-spiller til Vindbjart

VENNESLA: En del spillere som seinere har lykkes på toppnivå (deriblant Daniel Aase), har selv tatt kontakt med VFK for å spørre om de kunne trene med oss.Thomas Liene Ness er i den kategorien. Og vi tror også denne gutten har potensial til å lykkes helt der oppe.

Thomas er en dedikert og ambisiøs gutt som har gått gradene i FK Jerv. Og som mange fra den kanten, har han en bra utviklet teknikk. I tillegg er han et veldig bra fotballhode, og en ganske så rå pasningsfot som sine sterkeste sider. Vi er veldig glade for at Thomas søkte til VFK. Der passer han som «hånd i hanske», sa en fotballklok spiller og trener ved navn Andreas Hagen.

Fullt navn: Thomas Liene Ness

Fødselsdato: 5. oktober 1998

Tidligere klubb: FK Jerv

Posisjon på banen: Sentral midtbane/ midtstopper

Skole/arbeid: Studerer økonomi

Høyde/vekt: 179 cm/77 kg

Personlige ambisjoner: Spille på høyest mulig nivå

Hvorfor du valgte å spille for VFK: På grunn av filosofien og spillestilen, som jeg tror vil passe perfekt for min egen utvikling.

Lykke til i VFK, Thomas!