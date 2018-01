Venndøl tatt opp i Vindbjarts A-stall

VENNESLA: Først og fremst har denne hyggelige og veloppdragne gutten seg selv og takke, men vi gir også ros til de trenerne som har hatt ham opp gjennom årene.

Ishan er en spiller med generelt gode ferdigheter. Han er rolig og god med ballen, og gjør ofte gode valg. Med andre ord en klok spiller som gjør få feil. På tross av sin størrelse og relativt sett liten fysikk, er han en uredd spiller, og vinner på den måten mange dueller. Og med sin klokskap og evne til å lese spillet, vinner han også ofte ballen før selve duellen.

Denne gutten er en veldig dedikert fotballspiller. Han har valgt videregående skole (KKG) og fotball-linjen der. Samtidig har han som alle andre i VFK, flere egentreninger utover skole og fellesøkter. Det innebærer at han får stor påvirkning hver eneste dag. Det kan nok høres mye ut, men er du dedikert og elsker fotball som Ishan, da går det veldig greit. Med så store treningsmengder, er det mest avgjørende at treningsinnholdet og intensitet er riktig. Samtidig må en være flink til å lytte til kroppen. Med dyktighet på disse områdene, finnes det ingen grenser for hvor langt Ishan kan nå. For utgangspunktet er veldig, veldig bra.

Navn: Ishan Skårdal

Fødselsdato: 14. januar 2000

Tidligere klubber: Ingen

Posisjon på banen: Back (høyre og venstre)

Skole/utdanning: Idrettslinja ved KKG 2. år

Høyde/vekt: 173cm/65kg

Ambisjoner: Få ut potensialet mitt og nå som langt som mulig

Hvorfor ønsker du å satse på fotball i VFK: Jeg velger VFK fordi jeg kjenner klubben, og synes spillerutviklingen og miljøet er veldig bra i VFK