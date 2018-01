KKG med dobbeltseier i NM

KRISTIANSAND: KKG deltok med tre lag i helgas mesterskap. Og hvilken helg det ble! Da siste ball ble slått i gulvet, viste fasiten at skolen vant to klasser.

I jenteklassen måtte laget fra KKG finne seg i å være favoritter, ettersom de vant fjorårets mesterskap. Jentene hadde ingen problemer med å takle favorittstempelet på hjemmebane og vant finalen mot Sandnes vgs med to solide sett. Laget til KKG var en god blanding av rutinerte spillere fra tredje klasse og flere førsteklassinger. Det gror godt i jentemiljøet i Kristiansand, så det er muligheter for flere gull til KKG i årene som kommer.

Guttelaget til KKG var på revansjetokt etter et knepent tap i finalen i forrige NM. Det var forventet at guttene skulle komme til finalen, og det greide de uten større problemer. Oppgjøret ble dermed en reprise på fjorårets finale, med Sunnfjord folkehøgskole som motstander nok en gang. Det var forventet at finalen ville bli en jevn affære, men guttene fra KKG spilte sin beste kamp i mesterskapet og vant 2–0 i suveren stil.

Beate Fosselie

Trener Nina Berg var spesielt fornøyd med det solide spillet lagene viste i finalen. Begge lag hadde full kontroll, først og fremst fordi de gjorde få feil. I tillegg gjorde det gode spillet at motstanderne ble presset til å gjøre mange feil.

Det siste laget til KKG deltok i mix-klassen og endte på en fin 7. plass. Flere av spillerne på dette laget spiller ikke volleyball til vanlig, men som elever på idrettslinjen på KKG er balltalentet udiskutabelt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

KKG ble naturlig nok godt representert på all star-laget, som velges ut av en jury bestående av utvalgte trenere fra andre lag. I tillegg ble Renate Bjerland og Torjus Kleivane kåret til turneringens mest verdifulle spiller (MVP) på jente- og guttesiden.

Nina Berg

Arrangør av mesterskapet var Kristiansand Sandvolleyballklubb og klubben har etter hvert blitt en erfaren arrangør av mesterskap, og også denne gang ble arrangementet gjennomført uten nevneverdige problemer.