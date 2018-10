Hvordan få progresjon i treningen?

Har du noen gang stoppet med å trene fordi du ikke fikk noe fremgang? Har du noen gang gitt opp, og tenkt at du ikke kommer til å bli bedre? Da kan jeg si med en gang at det ikke hjelper å gi opp.

I dette innlegget vil jeg dele noen tips som du kan tenke over når du skal lage ditt eget treningsprogram. Dette gjelder både for dere som er nær ved å gi opp, eller allerede har gitt opp, håpet.

Mitt hovedfokus er altså: Variasjon = Progresjon = Motivasjon. For meg henger de godt sammen, og kan hjelpe hvis man står fast. Har man variasjon i treningen, får man ofte progresjon. Ser man fremgang i treningen får man mestringsfølelse og motivasjon til videre satsing innen det man vil bli god til.

Treningsprinsipper:

Individuell tilpasning

Vi har alle forskjellig mål med treningen, i tillegg til forskjellig utgangspunkt. Med det mener jeg fysisk/psykisk form, treningsbakgrunn, kroppsfasong og andre genetiske forskjeller. I tillegg må du ta hensyn til hvor stor prioritet treningen skal ha i din hverdag.

Du må tenke over hvordan du kan bli best mulig ved å få ut ditt treningspotensial, og ikke sammenligne deg med hva andre har fått til. Vær realistisk, og velg deg selv som utgangspunkt.

Variasjon

Har man stagnert på trening, kan det være lurt å variere antall kilo, repetisjoner eller sett. På den måten blir musklene utfordret på forskjellige plan, og må tilpasse seg den nye belastningen den blir utsatt for.

For eksempel kan du begynne med åtte repetisjoner i en øvelse, og neste gang tar du ti repetisjoner og 12 repetisjoner gangen etter der. Deretter legger du til flere kilo for så å gå tilbake til å ta åtte repetisjoner.

Jeg har alltid fokus på baseøvelser: Knebøy, benkpress og markløft. En del av progresjonen handler om å tørre å variere de øvrige øvelsene. Behold en-tre øvelser som du ønsker å bli god på, og vær nøye med å variere på de resterende øvelsene. Med tanke på utholdenhet bør man variere mellom ulike intervalltyper.

Jeg vil råde deg til å jobbe med svakheter. Er du dårlig på en øvelse, så for all del ikke ta den ut av programmet, men heller jobb for å styrke den. Det vil garantert gi deg fordeler videre i treningen.

Belastning

Progresjon handler om å gradvis bygge opp treningsbelastningen slik at kroppen tåler treningsmengden den blir utsatt for, og å blant annet kan holde seg skadefri.

Kroppen er svært tilpasningsdyktig, og med god restitusjon, søvn og riktig mat bygger den seg sterkere og mer robust til neste treningsøkt. Husk at hvis du ikke utfordrer kroppen, vil du heller ikke en bedre løper eller flinkere til å løfte vekter!

