Kristiansander på ishockey-landslaget

Laget deltar i Kuortane Cup i Kuortane, Finland 4.-6. oktober 2018. Der skal de spille kamper mot Russland, Finland og Tsjekkia.

Til vanlig spiller Silje på U15-laget til Kristiansand Ishockeyklubb, samt at hun er hjelpetrener for de yngre jentene og leder hockeymammaer gjennom styrketrening tre ganger i uken. Silje har tidligere representert Norge på U16-landslaget i ishockey og vært med på isbjørnprosjektet til Norges ishockeyforbund sammen med to lagvenninner på KIK, Mari Pedersen og Ina Nodeland. Fra mai til august har de deltatt på spillerutviklingssamlinger der de har blitt eksponert for testing, ishockeyspesifikk barmarkstrening og istreninger.

Øystein Gundersen

Silje har tidligere representert Norge på U16-landslaget i ishockey og vært med på isbjørnprosjektet til Norges ishockeyforbund sammen med to lagvenninner på KIK, Mari Pedersen og Ina Nodeland. Fra mai til august har de deltatt på spillerutviklingssamlinger der de har blitt eksponert for testing, ishockeyspesifikk barmarkstrening og istreninger.

Øystein Gundersen