Amazon-duo på landslaget

Laget skal spille EM kvalifisering i Kroatia 19.-26. oktober. Kvalifiseringen er første steget på veien til J17-EM, som spilles i Bulgaria mai 2019.

Norge møter Russland, Israel og Kroatia i første kvalifiseringsrunde.

Begge to har vært gjennom en flott sesong i Amazon og med landslaget. Amazon ligger på 5. plass i 1. divisjon. Landslaget kommer fra to privatlandskamper mot Sverige i forrige måned. Malene scoret mål i begge kampene som endte 3-3 og med 1-0 seier til Norge.

Det er en ære å ha landslagsspillere i klubben vår. Igjen slår Mina Sofie og Malene til med et nytt uttak med landslaget. Det er bare utrolig sterkt at så unge spillere er blant de beste spillerne i vårt 1. divisjonslag (sammen med flere unge), og at de viser en utvikling som gjør dem til viktige brikker også for landslaget.

Se uttaket her