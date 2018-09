Gammel traver med sensasjonelt comeback

TØNSBERG: Det er sjelden kost at travhopper som settes i avl kommer tilbake igjen som løpshester. At ei ti år gammel hoppe som i tillegg ikke hadde vunnet et travløp på 32 forsøk skulle stå øverst på seierspallen er intet mindre enn en sensasjon. Det var da også en himmelfallen eier og trener Marita Johansen fra Froland som så Vital Sjanell sette konkurrentene på plass på Jarlsberg søndag kveld.

– Det var helt sykt, kjempegøy! Jeg skjønner ingenting, utbrøt Johansen da seieren var et faktum.

Vital Sjanell viste kapasitet i sine yngre dager, og var blant annet treer i storløpene Oaks og DNTs 5-årsløp for hopper. Da hun 17. juli 2014 kom i mål som nest sistehest i et montéløp på Sørlandets Travpark var det vel få som så for seg at sørlandshoppa skulle komme tilbake til gamle høyder.

Vital Sjanell ble bedekt, og i 2015 så avkommet Vital Vinter dagens lys. Etter lang tid med ridetrening fikk Marita Johansen lyst til å sette den ti år gamle hoppa opp for løp igjen, og 14. juni i år avla hun på nytt godkjent prøveløp. Etter tre starter uten full uttelling var det endelig duket for seier for Vital Sjanell. Vinnertiden 1.27,9a/2100meter var samtidig ny rekord over mellomdistanse for Froland-hoppa.

– Det er veldig gøy med trav, jeg har blitt helt hekta!, strålte Marita Johansen etter løpet.