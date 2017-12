BERGEN: Etter ikke å ha vunnet løp i salen siden midten av august var det en sulten Malin Berås (28) som torsdag kveld tok den lange turen til Bergen Travpark for å ri Comecatchme C.J.

Den dyktige montérytteren viste for alvor at hun nærmer seg toppnivået som tok henne inn blant de aller beste i disiplinen i 2011 og 2012. Kristiansanderen ga Comecatchme C.J. et perfekt, avventende løpsopplegg, og den seks år gamle vallaken svarte med å spurte inn til helenkel seier, hans første i montésammenheng.

Se den strålende finishen fra Berås og Comecatchme C.J. i videoen fra Rikstoto Direkte:

- Jeg tenkte bare "spare, spare, spare" underveis, og det fikk vi igjen for til mål. Jeg vet at det er en veldig bra hest og i dag fikk jeg virkelig vekket liv i ham. Dette kjentes utrolig deilig, sa en strålende fornøyd Berås til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet. 28-åringen fra Kristiansand nærmer seg nå for alvor en viktig milepæl i karrieren, 100 seiere. Per nå står Berås med 92 triumfer på 463 starter. Totalt har hun ridd eller kjørt inn over 3,1 millioner kroner i løpssammenheng.