Aldersbestemt landslagskaptein til Amazon Grimstad

GRIMSTAD: Mina Sofie tilhører den talentfulle 2002-generasjonen jentespillere fra Agder. Hun har vært RIL-spiller i hele sin fotballkarriere, som begynte i 2009. Hun har spilt og trent med gutta i alle år. I årets sesong har hun trent og spilt for RILs damelag i 2. divisjon. Hun har også fått være med i Agder fotballkrets/NFF sitt program Landslagsskolen de siste fire sesongene.

Mina Sofie er en målbevisst, hardtarbeidende midtstopper som liker å trene og som stiller store krav til seg selv. Hun har vært en allsidig idrettsutøver som, i tillegg til fotball, har drevet med turn, svømming og håndball. Nå bruker hun all sin treningstid til å bli en bedre fotballspiller. Hun har en naturlig leder i seg, og lista er lagt på veien mot toppen i norsk fotball.

Mange høydepunkter

Mina Sofie fikk sin landskampdebut i år og har rukket å spille fire landskamper for J15. Av sportslige høydepunkter fremheves debut på landslaget, etterfulgt av kretsmesterskap med guttene i klassene G13, G14 og G16 de siste tre siste sesongene og dessuten seier i Adidas Cup J16 i 2016.

Amazon Grimstad FK gratulerer Randesund IL med å ha fått frem et stort fotballtalent på Sørlandet, noe som viser at klubben jobber godt med spillerutvikling. Amazon er stolt av å kunne overta stafettpinnen fra RIL og få muligheten til å videreutvikle Mina Sofie slik at hun kan nå sine fremtidige mål på fotballbanen. Vi gleder oss til å se Mina Sofie i 1. divisjon kommende sesong.

Amazon Grimstad FK.

Nøkkelspiller forlenget

Vi er i tillegg svært godt fornøyde med at Marielle Tøsse, en av våre sterkeste spillere, blir å finne i grønt på JJ Ugland Stadion Levermyr også i sesongen 2018. Marielle har vært en ressurs for klubben både på og utenfor banen i høstsesongen. Hun er en treningsvillig ledertype som setter standarden for resten av troppen. 23-åringen fra Bergen har vist at hun holder et høyt nivå i divisjonen gjennom mange solide kamper. Marielle kom til Amazon i august, og i tillegg til fotballen studerer hun journalistikk.