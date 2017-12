Tekno Odin friskmeldt etter helsesjekk

KRISTIANSAND: Supertraveren Tekno Odin ble tirsdag ettermiddag sjekket og godkjent av den kjente veterinæren Ole Einar Sem. Den 10-foldige millionæren gikk gjennom sjekken uten anmerkninger.

Trener Øystein Tjomsland var fornøyd etter Tekno Odins comeback på hjemmebanen Sørlandets Travpark søndag. Etter åtte måneder på sidelinjen med skade på seneskjeden avsluttet supertraveren i overlydsfart og ble nummer to.

- Det var deilig å ha ham tilbake, så nå får vi bare håpe at han er hel og frisk i uka som kommer, uttalte Tjomsland til TV-kanalen Rikstoto Direkte rett etter løpet. Tirsdag gjennomgikk Tekno Odin en helsesjekk hos den anerkjente veterinæren Ole Einar Sem ved Rising Dyreklinikk i Vestfold. T

Tilbakemeldingene var akkurat de kretsen rundt hesten hadde drømt om.

«Tekno Odin akkurat ferdig med helsejekken og var uten anmerkninger. Tommel opp fra veterinær Ole Einar Sem og Knut Robin ved Rising Dyreklinikk. Dette lover meget bra for Teknos videre karriere! Nå ser vi fram imot sesongen», skrev Tjomsland på sin Facebook-side rett etter at helsesjekken var gjennomført. Tekno Odin kan under Sommertravet på Sørlandets Travpark i juli bli historisk; skulle han vinne nok et norgesmesterskap vil han være den eneste kaldblodshesten gjennom historien med fem NM-titler.