Tjomsland med nok en Forus-dobbel

STAVANGER: De lokale travaktørene i Rogaland bør begynne å frykte Øystein Tjomslands navn i startlistene. I fire strake løp på rogalandsovalen har hjemmetrenere og amatører måttet bite i gresset for den sørlandske stortreneren.

Forrige tirsdag vant Tjomsland med både Paulino og Magnums Othello, i går kveld sørget sistnevnte og Vikingrappen for nok en stalldobbel for 47-åringen fra Søgne. Tirsdagens to seiere sender Tjomsland opp i åtte seiere på 28 starter på Forus så langt i år, en seiersprosent på mektige 28,6.

– Det har gått rimelig bra når vi har vært her borte, det er artig, uttalte Tjomsland selv til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter Magnums Othellos seier i det som tør sies å være årets understatement.

Arnfinn Roaldsøy

Seiersmaskinen Magnums Othello innfridde sitt favorittskap og vant på 1.27,1/2060 meter etter et voldsomt speedrykk ned den siste langsiden. Vikingrappen tok en kontrollert seier etter å ha ledet mesteparten av det innledende løpet og landet på 1.31,4a/2040 meter.

– Magnums Othello er oppe i en ny klasse og det ble et litt annet type løp for ham i dag, men han vant veldig kontrollert igjen. Han høyner nivået sitt hele tiden, fortalte en fornøyd sørlandstrener.

En annen sørlending som tok godt for seg i sulkysetet var Geir Mikkelsen. Stortrener Frode Hamre sendte to stallhester vestover og betrodde kuskeoppdraget bak begge til Mikkelsen. Den dyktige sørlandskusken takket for tilliten med å vinne med både Gogo Hall og Orlando Knick. Mikkelsen har med sine 44 kusketriumfer så langt i år allerede passert fjorårstallene.