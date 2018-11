Før turneringen hadde jeg ingen planer om hvor langt jeg hadde tenkt å gå. Hver turnering jeg deltar på, jobber jeg alltid for medalje, men jeg la ikke noe press på meg selv før Spanish Open.

Jeg dro ned med en god følelse. Noen dager i forveien kjente jeg at spillet mitt var veldig godt. Jeg hadde blitt mye tryggere i forsvar, noe jeg har jobbet for. Det var deilig! Mentalt var jeg rolig, og hadde det godt med meg selv og andre rundt meg. Dette er en stor faktor for hvordan prestasjonen blir på turneringene.

Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

Vi kom ned onsdag ettermiddag og fikk oss en treningsøkt på kvelden. Turneringen startet dagen etter. Onsdag kveld fikk vi trekningen, men jeg visste allerede hvem jeg skulle møte, så jeg var forberedt. Vi var i ei pulje på fem spillere.

I første kamp møtte jeg Klomp fra Nederland. Denne kampen gikk veldig bra. Jeg hadde god kontroll gjennom alle sett. Neste kamp var samme dagen, mot Hautiere fra Frankrike. Her slelt jeg litt med retur, men klarte å vinne kampen 3-1. Fredag var det ”semifinale” mot russiske Litvinenko. Jeg hadde stålkontroll og vant 3-0. Så kom ”finalen” mot polske Jastrzebska. Jeg lekte meg fram til en 3-0 seier, og dermed var gullet mitt. Min hove coach i Spanish Open var min gamle mentale trener, Istvan Moldovan, som fungerte veldig bra.

Lagturneringen var også veldig gøy. Jeg spilte rolig og smart under hele turneringen. Dette var hovedgrunnen til at det gikk som den gikk. Jeg var leken gjennom Spanish Open, jobbet med gode plasseringer, og smilet kom flere ganger under gode ballvekslinger.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Bordtennis er verdens største individuelle idrett, hvor marginene er så små. Det er derfor både viktig å være sterk mentalt og fysisk godt trent. Treningene på Olympiatoppen og i Fokus Bordtennisklubb har hjulpet meg til det.

2018 har vært et godt år. Selvfølgelig med bronse i VM som er høydepunktet, selv om jeg skulle ønske jeg hadde kommet til finalen og møtt kinesiske Mao. I internasjonale turneringer har jeg gull i fire av seks turneringer og to andreplasser. Det er jeg veldig fornøyd med! I tillegg har jeg NM-gull og bronse i double for funksjonsfriske sammen med Ilka Doval.