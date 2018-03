BYKLE: Årets andre rumperally på Hovden gikk av stabelen sist lørdag. Vi arrangører skjønte fort at dette ville bli et raskt løp da mange kjøpte glide wax til brettene sine for å få mest mulig fart. Som du kan se i videoen går det virkelig unna. Vi er godt fornøyd med arrangementet, og ser fram til et tilsvarende i påska.

