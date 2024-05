Vårens store klubbtur for freestyle-jentene i Kristiansand Danseklubb var helgen 3.-5. mai. Da reiste 19 spente jenter innover til Lillestrøm hvor NM i freestyle og slow ventet. Noen er rene veteraner og har deltatt mange ganger i små og større konkurranser, mens for andre var dette første gang de deltok på NM i aldersklassen over 11 år.

Med over 2000 startende og 2000 publikummere ble dette en storslått konkurranse, med en fantastisk scene, flotte premier og ikke minst fantastisk dans fra barn, unge og voksne fra to år til over femti år. Det var sju dommere som tok turen fra Storbritannia og Irland. Totalt 25 klubber fra hele landet deltok.

Jentene fra Kristiansand Danseklubb hadde en flott helg med mange fine danseøyeblikk i på dansegulvet, med masse jubel hver gang noen kom seg videre i konkurransen. Litt bading i hotellets basseng og masse sosialt ble det også tid til. Klubbtur med KDK er alltid gøy!

Nå gleder vi oss til sportsdansdelen i klubben skal danse NM, da skal vi alle sammen heie på dem fra sidelinjen. For i år er Kristiansand Danseklubb arrangør av NM i sportsdans på hjemmebanen. Konkurransen holdes på Idda Arena 14.-15. juni og er åpen for publikum.

Mange av jentene kom seg til både kvartfinale og semifinale, og resultatet for NM ble dette:

Freestyle single

Emily Østerberg 2. plass rekrutt 11 år

Margrete Widerøe 2. plass rekrutt 12 år

Mia Larsen Gamst 7. plass rekrutt 12 år

Kaja Westbye 4. plass litt øvet 13 år

Nora Østerberg 4. plass litt øvet 14 år

Ida Westbye 4 plass litt øvet 15 år

Slow

Adine Gullesen 4. plass rekrutt 10 år

Erle Kristensen 6. plass rekrutt 10 år

Mia Larsen Gamst 4. plass rekrutt 12 år

Freestyle dobbel

Tilde og Meja 7. plass mester over 14 år

Dansere 14-17 år. Fra venstre: Anja Ovchinnikova, Katya Ovchinnikova, Nora Østerberg, Meja Srebro, Heidbra Siggadottir, Tilde Srebro og Ida Westbye. Foto: Privat

Adine Gullesen (4. plass) og Erle Kristiansen (6. plass) i slow. Foto: Privat

Ida Westby og Nora Østerberg med 4. plass i hver sin aldersklasse i litt øvet freestyle single. Foto: Privat