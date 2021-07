ARENDAL: Hjemmelaget var storfavoritt på oddsen etter den meget sterke sesonginnledningen. Men Fram-guttene hadde åpenbart bestemt seg for å gjøre alt som sto i deres makt for å bli det første laget som tok poeng fra Arendal denne sesongen. Og de gikk offensivt til verks.

– For feige

– De første 25 minuttene er det Fram som dikterer kampen. Vi er altfor feige i møtet med det høye presset som Fram la opp til. Det er skuffende at vi ikke klarer å løse dette bedre, for vi har løst denne typen motspill mye bedre tidligere i sesongen, sier Arendal-trener Roger Risholt.

Men Arendal kom etter hvert til hektene og skapte stadig mer utover i omgangen. Derfor var det ikke ufortjent da Andreas Hellum kunne sette inn 1-0 fra kort hold bare et par minutter før pause. Scoringen kom etter meget godt kombinasjonsspill av Arendal inne i Fram-boksen.

– Vi går til pause med 1-0 til oss. Det er greit basert på at Fram vel hadde to store sjanser før pause, mens vi hadde tre, sier Risholt.

Slo langt

I pausen fikk spillerne klar beskjed om å være mindre feige.

– Vi burde spilt av presset, men altfor ofte endte vi opp med å slå langt opp mot Andreas Hellum som ble veldig godt pakket inn av Fram-stopperne. Beskjeden spillerne fikk var å vende spillet mer og bruke keeper i frispillingen i større grad. Dessverre haltet det fortsatt etter pause, blant annet fordi vi satte keeper Lars i litt for vanskelige situasjoner, slik at han måtte slå langt når han ble brukt i frispillingen, forklarer Risholt.

Likevel: Arendal fikk uttelling rett etter pause da Andreas Hellum ble spilt gjennom og satte ballen knallhardt til side for Fram-keeperen.

Annulering

– Selv om Fram reduserte raskt, så burde vi ha avgjort kampen da vi headet inn en corner rett etter Frams redusering. Det er fortsatt helt uforståelig for meg hvorfor dommeren annullerte det målet, men vi må jo bare leve med slike avgjørelser, konstaterer Risholt.

Arendal hadde likevel rimelig god kontroll på kampen, selv om Fram nok hadde ballen mer også etter hvilen.

– I perioder lar vi de ha ballen altfor mye. Det er jeg ikke fornøyd med. Men alt i alt vinner vi likevel fortjent. Vi har de største og de fleste sjansene, selv om vi spillemessig ikke får vist de kvalitetene vi har, mener Risholt.

Bedre enn forventet

Han innrømmer også at Fram fremsto som et bedre lag enn han forventet.

– Jeg har sett alle kampene deres, og de har vært svake i innledningen. Men forrige helg la de om systemet noe og fikk en fortjent sier mot Kjelsås. Da leverte de en god kamp, og det gjorde de også mot oss i dag, sier Risholt.

Arendal-treneren er likevel aller mest opptatt av at laget hans tok tre nye poeng – selv i en kamp der de ikke fikk vist alle kvaliteter.

– Vi skal være vinnere, og det var vi i da. Nå er vi på tabelltoppen med 15 poeng på fem kamper. Spillemessig har vi mye mer å gå på, og det håper jeg vi får vist allerede til søndag borte mot Notodden, sier Risholt, som også peker på at inngangen til Fram-kampen ikke var den beste.

Samme utgangspunkt

– Fram hadde en hviledag mer enn oss før denne kampen. I tillegg hadde vi en krevende reise til bortekamp og det tar også krefter og energi. Til søndag møter vi et Notodden-lag som også spilte i dag, så da har vi i det minste samme utgangspunkt, mener Risholt, som presiserer at han er mer fornøyd med tre poeng enn han er misfornøyd med at det spillemessig ikke var optimalt.

– Vi kan mye bedre, men det er veldig bra å vinne også slike kamper der det lugger litt spillemessig, sier Arendal-trener Risholt.

Arendal topper 2. divisjon avdeling 2 med 15 poeng på sine fem første kamper. Egersund på andreplass har 13 poeng på 15 kamper.