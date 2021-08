Historisk seier for Tjomsland i Sverige

Øystein Tjomsland er ustoppelig med sine kaldblodshester kaldblodssiden. Onsdag kveld tok sørlendingen sin femte svenske Derby-seier - og den fjerde på rad. Det har ingen gjort før. - Han er dominant nå, Tjomsland, sa den svenske ekspertkommentatoren og tidligere championtrener Stefan Hultman etter nok en superdag i travbanen for sørlendingen. Totalt kjørte Tjomslands sju hester inn over en million kroner; det ble blant annet første- og tredjeplass i Derby.

Ubeseiret i 2021

Best var årgangstoppen Tangen Bork, som tok sin 11. seier i det 13. forsøket. I år er han ubeseiret på seks forsøk, men Derby-seieren ble av den knepne sorten. Hesten fikk knallhardt press gjennom hele løpet, men klarte å svare opp stallkamerat Grisle Tore G.L. og svenske Oppgårdsdrängen. Sistnevnte nærmer seg hele veien, men storfavoritten Tangen Bork klarte å ri stormen av. - Det ble et knalltøft løp med fart hele veien. Tangen Bork har vært fantastisk i år og utviklet seg mye. Det var sterkt av hesten å klare å innfri med tanke på hvordan løpet ble, sa Tjomsland til Fædrelandsvennen etter seieren verdt 700 000 svenske kroner. Totalt har 4-åringen tjent snaue to millioner. Og ennå gjenstår årgangens største løp, Norsk Derby på Bjerke, hvor 750 000 kroner tilfaller vinneren. Eier er trønderske Nils Munkhaugen.

Øystein Tjomsland driver trenerstall både i Sverige og på sin egen gård i Søgne, hvor han har bygd opp to fantastiske treningssentre. - Travhester veier 400 kilo mer enn et menneske. Belastningen på bein, muskulatur og sener blir langt større. Det betyr at underlaget må være perfekt. Det er der jeg setter inn største ressurser, og det er det som har gitt de største framgangene. Antall skader har gått merkbart ned, forklarer Tjomsland, som under mesteparten av sin karriere har spesialisert seg på trening av kaldblods unghester.

Vil ha hele premiekaka

Nå har han også tenkt å forsyne seg av den svenske premiekaka i varmblodsklassen, hvor hans svenske kollegaer stort sett har sopt rent. Slik som Tjomsland har gjort det i kaldblodsklassen. - Mitt mål er at jeg skal kjøre inn mellom 15 og 20 millioner hvert år. For å klare det må jeg inn på varmblodssiden. Det er der det største premiefatet er, og jeg vil gjerne ha en del av det. Jeg har respekt for de svenske stjernene, men er ikke redd for dem, sier Tjomsland, som de tre siste årene har kjempet med Frode Hamre om å kjøre inn mest penger i Norge. I fjor ble han slått med snaue 800 000 kroner, men 50-åringen sier at statistikken «lyver».

- Både ja og nei. Jeg trener hester i både Norge og Sverige. De hestene som står i Sundsvall er ikke norskregistrerte og således ikke med i statistikken. Tar vi med dem så kjørte jeg inn klart mest, forklarer Tjomsland, som har hele 100 hester i trening. Etter hans voldsomme framganger så blir ikke tilgangen mindre.

Svenske skiess er medeiere

- Jeg har sikret meg kunder som har troen på det jeg driver med og vil satse. Hestene plukker jeg ut selv, og gjør hele jobben fra de er føll til løpshester. På den måten har jeg full kontroll, sier Tjomsland som har flere svenske skistjerner på eiersiden. Frida Karlsson, Johan og Anna Olsson og William Poromaa er alle medeiere i flere av Tjomslands svenskeide hester. - De er engasjerte, men mest av alt kan jeg prate om trening med dem. Treningen deres er ikke så forskjellig fra de prinsippene jeg benytter på mine hester, sier Tjomsland, som allerede søndag er på jakt etter nye storløpsseire og millioner. Der har han med hele 12 av 24 startende hester. Var det noen som snakket om total dominans…