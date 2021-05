Homme til topps i Greipstadstevnet

KRISTIANSAND: – Å få muligheten til å konkurrere ordentlig igjen i denne koronatida var helt topp, melder Homme etter lørdagens seier.

Han forteller at han har trent lite med rifla i det siste, men at han bruker mye tid på mental trening og visualisering. Mye av den aktiviteten gjør han på jobb som bonde i traktoren sin. Homme er ungdomstrener for klubbens skyttere mellom 10 og 18 år og har brukt mye tid på trening med dem.

– Det var gøy for de unge å se at alle timene de legger ned på trening, både inne og ute, endelig kunne komme ut på denne konkurransen i helga. Å se på gleden til de unge, forventningene og spenningen ... det gir meg mer enn egne prestasjoner. Mange av dem skjøt veldig bra og de fleste smilte godt både før og etter skyting, påpeker Homme.

Han synes det var gildt å få slått av en prat med kjente fra skyttermiljøet etter et langt avbrekk. Homme håper som sine skytterkolleger at det i år kan bli en mer normalisert konkurransesesong med større stevner og ikke minst Landsskytterstevnet. Målet hans er først og fremst Landsskytterstevnet og kanskje nordisk mesterskap.

Kristiansand og Omegn var godt representert på stevnet og det ble mange gode skytter prestasjoner.

Erlend Sundsdal tok delt førsteplass i Eldre Junior med 341 poeng.

Tor Ivan Torsvik vant Rekruttklassen med 334 poeng.

Roar Engen vant Nybegynner Voksen med 243 poeng.

Krister Engvoll vant Kikkertklassen med 248 poeng.

Kommende runde i Kristiansandkarusellen er 8. mai på Farvannet.

Greipstadstevnet, karusell, Greipstad Skytterlag, 1. mai 2021:

Mesterskap:

3-5: 1. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn (5) 347, 2. Peter Sørli, Søgne (5) 346, 3. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne (5) 345, 4. Arnfinn Bakkevoll, Søgne (5) 345, 5. Tor Harald Lund, Søgne (5) 342,

Klasse 2: 1. Fredrik Herlofsen, Søgne 342, 2. Magne Lorentzen, Søgne 342, 3. Bjørn Gulbrandsen, Søgne 332, 4. Arne Skuland, Laudal 329, 5. Turid Aina Andersen, Kristiansand og Omegn 327,

V55: 1. Johan Sørli, Søgne 343, 2. Jon Olav Jåtun, Søgne 339, 3. Svein Jåtun, Greipstad 336, 4. Liv Kirsti Gabrielsen, Kristiansand og Omegn 335,

V65: 1. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 348, 2. Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 342, 3. Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 337,

V73: 1. Harald Englund, Søgne 349, 2. Oddbjørn Larsen, Torridal 349, 3. John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 343, 4. Ingvar Aarhus, Greipstad 343, 5. Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 339,

Eldre Junior 18–19 år: 1. Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 341, 1. Erlend Sundsdal, Kristiansand og Omegn 341,

Junior 16–17 år: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 350, 2. Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 347, 3. Tobias Gulbrandsen, Søgne 345,

Eldre rekrutt 14–15 år: 1. Martin Ødegård, Greipstad 350, 2. Knut Fredrik G Homme, Kristiansand og Omegn 349, 3. Daniel Olsen, Søgne 347, 4. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 343, 5. Julie Kornbrekke Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 340,

Rekrutt 11–13 år: 1. Tor Ivan Torsvik, Kristiansand og Omegn 334, 2. Magnus Selland Skaiå, Kristiansand og Omegn 333, 3. Even Åsen Engen, Kristiansand og Omegn 324, 4. Sara Josefine Dypedal, Kristiansand og Omegn 305, 5. Anne Maren G. Homme, Kristiansand og Omegn 302,

Kikkertklassen: 1. Krister Engvoll, Kristiansand og Omegn 248, 2. Geir Andersen, Kristiansand og Omegn 244, 3. Ronny Lavik, Kristiansand og Omegn 210,

Nybegynner voksen: 1. Roar Engen, Kristiansand og Omegn 243, 2. Ruben Lie, Greipstad 240,

Hovedskyting:

Klasse 5: 1. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn 248, 2. Peter Sørli, Søgne 248, 3. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 248, 4. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 247, 5. Tor Harald Lund, Søgne 243, 6. Kjell Arild Kleivkås, Kristiansand og Omegn 240, 7. Janne Kornbrekke, Kristiansand og Omegn 238, 8. Andreas Finnestad Lund, Søgne 236,

Klasse 4: 1. Alf Olav Skeivoll, Greipstad 241, 2. Kirsten Sørli, Søgne 233, 3. Lars Fredrik Gyland, Kristiansand og Omegn 232, 4. Jan Dalene, Kristiansand og Omegn 232, 5. Kenneth Rakkestad, Søgne 231, 6. Tom Nyhaven, Søgne 221,

Klasse 3: 1. Ole Nikolai Jåtun, Greipstad 234, 2. Bjørn Mølland, Greipstad 230, 3. Ole Håkon Eidså, Greipstad 229, 4. Petter Skaar, Kristiansand og Omegn 218,

Klasse 2: 1. Magne Lorentzen, Søgne 246, 2. Fredrik Herlofsen, Søgne 245, 3. Bjørn Gulbrandsen, Søgne 237, 4. Turid Aina Andersen, Kristiansand og Omegn 236, 5. Arne Skuland, Laudal 233, 6. Tone Marita Ryen, Kristiansand og Omegn 225,

V55: 1. Jon Olav Jåtun, Søgne 243, 2. Johan Sørli, Søgne 243, 3. Liv Kirsti Gabrielsen, Kristiansand og Omegn 241, 4. Svein Jåtun, Greipstad 240,

V65: 1. Dagfinn Vemmelvik, Greipstad 249, 2. Per A. Pedersen, Kristiansand og Omegn 245, 3. Arnfinn Nordbø, Kristiansand og Omegn 241,

V73: 1. Oddbjørn Larsen, Torridal 250, 2. Harald Englund, Søgne 249, 3. John Oddvar Ryen, Kristiansand og Omegn 245, 4. Ingvar Aarhus, Greipstad 245, 5. Sverre Vidringstad, Kristiansand og Omegn 241,

Eldre Junior 18–19 år: 1. Erlend Sundsdal, Kristiansand og Omegn 243, 2. Benjamin Langenes Nyhaven, Søgne 241,

Junior 16–17 år: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 250, 2. Heine Kleivkås, Kristiansand og Omegn 247, 3. Tobias Gulbrandsen, Søgne 245,

Eldre rekrutt 14–15 år: 1. Martin Ødegård, Greipstad 250, 2. Knut Fredrik G Homme, Kristiansand og Omegn 249, 3. Daniel Olsen, Søgne 249, 4. Henning Stien Nordbø, Kristiansand og Omegn 244, 5. Julie Kornbrekke Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 243, 6. Solveig Engvoll, Kristiansand og Omegn 243, 7. Thor Einar Knudsen, Kristiansand og Omegn 235,

Rekrutt 11–13 år: 1. Magnus Selland Skaiå, Kristiansand og Omegn 238, 2. Tor Ivan Torsvik, Kristiansand og Omegn 238, 3. Even Åsen Engen, Kristiansand og Omegn 230, 4. Sara Josefine Dypedal, Kristiansand og Omegn 219, 5. Anne Maren G. Homme, Kristiansand og Omegn 216,

Nybegynner ung: Mats Skeivoll, Greipstad 236, Simon Selvåg, Greipstad 234, Amalie Rø, Greipstad 230, Leah Frøysaa, Greipstad 229, Thomas Tjomsland Johansson, Kristiansand og Omegn 227, Bernhard Emil Aamodt, Søgne 224, Johannes Aamodt, Søgne 221, Klara Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 220, Per Tønnes Try, Søgne 217, Stian Molland, Kristiansand og Omegn 213, Sondre Rø, Greipstad 195, Jonathan Røinås Haugen, Greipstad 184,

Kikkertklassen: 1. Krister Engvoll, Kristiansand og Omegn 248, 2. Geir Andersen, Kristiansand og Omegn 244, 3. Ronny Lavik, Kristiansand og Omegn 210,

Nybegynner voksen: 1. Roar Engen, Kristiansand og Omegn 243, 2. Ruben Lie, Greipstad 240,