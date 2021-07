Straffescoring ga ny Amazon-seier

GRIMSTAD: Vi i Amazon har skapt et godt defensivt fundament i laget som gjør det vanskelig å skape sjanser på oss. Samtidig vet vi at vi har kvaliteter i laget til å skape sjanser selv i hver kamp.

Søndag gjennomfører vi en helt godkjent første omgang. En del gode angrep som fører til dødballsituasjoner som gjør at vi får skapt et trykk mot Fløyas mål. En av disse fører også til straffesituasjonen som vinner kampen for oss. Marina er sikker fra ellevemeteren og setter vinnermålet etter 32 min.

Andre omgang blir en fight for vår del. Vi forsvarer oss godt, men vi skulle ønske å ha brukt ballen litt bedre for å skapt samme kampbilde som før hvilen. Fløya er bra med ballen, men klarer ikke å skape de helt store sjansene før helt på slutten.

Et tverrliggerskudd er det nærmeste de kommer og vi rir i land nok en sterk hjemmeseier i en jevn kamp.

Jentene viser nok en gang fantastisk moral og disiplin i det å gjøre alt for å vinne. Vi er veldig godt fornøyd med tre nye poeng og null baklengs. På tabellen er vi nummer to i 1. divisjon med 13 peng på seks kamper, bare ett poeng bak serieleder Røa.

Nå vil vi sammen sørge for at en god første del av sesongen avsluttes med seier på bortebane mot Kil Hemne til helgen.

