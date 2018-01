Birkenes-skiskyttere strålte i kretsmesterskapet

FROLAND: Lørdag 20. og søndag 21. januar 2018 ble det avviklet KM skiskyting for Agder av Froland Idrettslag. Dette med gledelig stor deltagelse fra Birkenes IL. Lørdag hadde vi 26 løpere på start og søndag var det 17 løpere fra Birkenes i sporet og på standplass.

Rekrutteringen til skiskyting på Birkeland har vært god de to siste sesongene. I helgen fikk mange av de yngre sitt første møte med andre løpere i kretsen i forbindelse med KM for klassene 13 år og eldre samt at det ble arrangert kretsrenn for de yngre 10–12 åringene som ikke har mesterskapsklasser.

Atle Uldal

Etter to dager med ski, skyting samt mye leik og moro gleder vi oss til karusellrenn på Birkeland onsdag 31 januar!

Vi har plass til flere om det er noen som ønsker å prøve.

Link til resultater:

http://live.eqtiming.com/39622?sport=25-259-382&focusuid=40108

http://live.eqtiming.com/39618?sport=25-259-382&focusuid=39343

