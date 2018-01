Bredal tilbake som assistenttrener i Arendal Fotball

ARENDAL: Frank Bedals kontrakt løp ut til nyttår og det var med tungt hjerte at klubben ikke fant rom for å forlenge avtalen. Han var likevel ønsket med i andre roller rundt det sportslige i klubben, men nå er det altså klart at han kommer tilbake i rollen som assistenttrener for A-laget.

- Frank var det åpenbare førstevalget for Mattias Andersson, og vi har også fått entydige signaler fra spillergruppen. Det var derfor ikke noe vanskelig valg å henvende oss til Frank da det ble klart at Øyvind Dalseth har takket ja til en spennende jobb i en klubb som er høyere oppe i divisjonssystemet, forteller Geir Fone.

Dialogen mellom klubben og Frank Bredal har vært veldig god og dermed ble det også raskt enighet om rammene for den nye avtalen.

- Frank er en av de aller viktigste bidragsyterne til den sportslige utviklingen i Arendal Fotball gjennom vår korte klubbhistorie. Han er dessuten den fremste kontinuitetsbæreren vi har. Vi må tilpasse oss litt andre økonomiske rammebetingelser i 2018 fordi vi har rykket ned, og det betyr også at støtteapparatet blir noe mindre enn det var i 2017. Også i denne sammenhengen er det flott at vi har Frank tilbake, for han er en ekstremt fleksibel medarbeider som har stor betydning i miljøet, sier Fone.

Klubben har for øvrig også forlenget avtalen med Thomas Seland som dermed fortsetter som koordinator og oppmann for A-stallen.