Sterk Arendal-seier over Fredrikstad

FREDRIKSTAD: Fredrikstad, som i likhet med Arendal rykket ned fra OBOS-ligaen i fjor, har sett knallsterke ut i vinter. Med tidligere landslagsjef Per Mathias Høgmo som trener, satser de tungt for å rykke opp til OBOS-ligaen igjen på første forsøk. Blant bookmakerne er det ingen tvil om at Fredrikstad er den aller største opprykksfavoritten i år - nær sagt uansett divisjon.

Justeringer virket

Mattias Andersson er veldig fornøyd med at Arendal igjen vinner mot sterk motstand.

– Vi hadde utfordringer før pause, men gjorde nødvendige taktiske justeringer i 2. omgang. Derfor synes jeg også det er fortjent av vi vinner, når vi ser kampen under ett. Fredrikstad er et meget godt lag, og de spilte en god kamp. Likevel er det vi som vinner. Det er godt for selvtilliten, fastslår Mattias Andersson.

Fakta: Kampfakta FREDRIKSTAD FK - ARENDAL FOTBALL 1-2 (1-1) Treningskamp

Fredrikstad stadion

Mål: 0-1 (Fabian Ness, 1. min), 1-1 (Anas Farah, 34. min), 1-2 (Rasmus Lynge Christensen 84. min)

Arendals lag:

Grzegorz Flasza

Jens Kristian Skogmo

Sune Kiilerich

Anders Hella (Adi Markovic etter 25. min)

Tobias Henanger (Kim Kvaalen etter 60. min)

Jakob Rasmussen

Thompson Ekpe

Rasmus Lynge Christensen

Wilhem Pepa (Lars Kilen etter 94. min)

Fabian Ness (Preben Skeie etter 35. min)

Det som snudde kampbildet var, ifølge Mattias Andersson, at Arendal la om formasjonen etter pause.

–- Vi fikk en mann mer i midtbaneleddet, og dermed håndterte vi også Fredrikstad mye b bedre. Dessuten gjorde Kim Kvaalen et veldig fint innhopp som var med på å snu kampen, mener Arendal-treneren.

Selv om 1. omgangen etter hvert ble vanskelig for Arendal, var det Arendal som startet kampen best. Under ett minutt var spilt før Fabian Ness enda en gang demonstrerte den fantastiske utviklingen han har vist i vinter. Han parkerte FFK-forsvaret og la ballen rolig, elegant og iskaldt opp mot venstre vinkel for FFK-keeperen. Dermed stod det 0-1 på Fredrikstad stadion.

Toppscorer måtte ut

Dessverre kunne ikke Fabian Ness fullføre kampen. Etter en drøy halvtime satte han seg ned og ba om assistanse fra fysioterapeut Fredrik Nett - og sammen konstaterte de etterhvert at Fabian burde gå av med noe som minnet om en strekkskade i låret. Forhåpentlig er han raskt tilbake.

Men mens Arendal var bare ti mann på banen, utnyttet Fredrikstad muligheten og satte inn sin redusering til 1-1. Det ble også pauseresultatet, selv om hjemmelaget hadde en rekke muligheter til å score flere mål. De stod høyt og lykkes ekstremt godt med å hindre at Arendal fikk etablert eget spill. Fra FFK-leiren ble 1. omgangen omtalt som "den beste prestasjonen på flere år".

Det var ikke bare Fabian Ness som måtte gå av for Arendal. Også Anders Hella ba om å bli byttet ut midtveis i 1. omgang. Og etter pause var det Tobias Henanger som fikk en smell - som førte til at også han måtte gå av. I beste fall er alle tre raskt tilbake, ettersom det i treningskamper ikke finnes noen grunn til å ta noen sjanser om spillere er usikre på om de har fått en alvorlig smell.

Arendal tok over

Fredrikstad åpnet best også etter pause. Blant annet rundet FFK-spiss Kjell Rune Sellin Arendal-keeper Grzegorz Flasza rett etter pause, men den tidligere RBK-spissen klarte ikke sette ballen i mål.

FFK maktet ikke opprettholde det intense presset sitt utover i 2. omgang og Arendal kom stadig mer inn i kampen. Og i motsetning til Fredrikstad, var Arendal effektive når mulighetene bød seg. Etter snaue 85 minutter ble Rasmus Lynge Christensen spilt gjennom på venstrekanten. Han dro seg inn i banen og forbi FFK-backen. Alene med Fredrikstad-keeper Håvard Jensen var han iskald og presis da han satte inn 2-1 - slik bare Rasmus gjør det når han er på sitt aller beste: nydelig nedtak, en kjapp dragning, bort med forsvareren, rett på mål og klinisk i nettet!

– Rasmus viser hvilken klassespiller han er i den situasjonen. Også scoringen til Fabian er en svært god prestasjon. Og begge målene kommer etter strålende fremspill, påpeker Mattias Andersson.

Sterk stall

Malurten i begeret er naturligvis de tre skadene.

– Anders (Hella), Fabian (Ness) og Tobias (Henanger) pådro seg en form for muskelskader. Det er litt merkelig at dette skjer akkurat nå, fordi vi har trent rolig den siste uken. Men det kan være ulike årsaker til at slikt skjer. Ingen av skadene ser alvorlige ut, men det er naturligvis en viss fare for at seriestarten kan ryke for alle tre. Det vet vi mer om de nærmeste dagene. Lyspunktet er imidlertid at vi har gode spillere på benken som viser hvorfor det er vanskelig å ta ut laget nå. Det gir også optimisme før seriestart, sier Mattias Andersson