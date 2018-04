120 syklister med KCK til Mallorca

MALLORCA: – Det er helt fantastisk at vi er så mange. 120 er det meste vi har vært noensinne, stråler KCKs daglige leder Daniel Marinas. I disse dager sykler han rundt i solvarmen på praktfulle Mallorca sammen med syklister fra hele Sørlandet.

– Dette er ikke en treningscamp med rigid opplegg, men mer som en slags sykkelferie, sier Marinas.

For mange av de 120 markerer Mallorca-turen starten på sesongen, slutten på vinteren og at de endelig kan sette seg på raceren igjen. Nå handler det om å «få mil i beina», altså trene såpass mye at de har kraft og kondisjon til å sykle 21 mil til Hovden 2. juni.

På Mallorca velger de 120 gruppe etter vanskelighetsgrad fra 1-3, og sykler i grupper som ikke skal overstige 20 personer av hensyn til sikkerheten. Jo færre mennesker i ett og samme felt, jo lettere er det å snakke sammen og manøvrere i trafikken. Da unngår man også strekk i laget og stor forskjell i sykkelferdighetene.

Med på turen er folk i alle faser av sykkelsporten, noen som aldri har syklet på racer før, og andre som ligger i norgeseliten. På forhånd har Marinas plukket ut 31 personer som på omgang fungerer som kapteiner, ti hver dag.

Sikkerhet i høysetet

Han er nøye med sikkerheten, og holdt første morgen en informasjonsrunde i hvordan den enkelte syklisten skal signalisere til folk bak seg om hindringer i veien og andre endringer. Innen mandag var det ikke skjedd uhell, men det var mange punkteringer på de leide syklene, slik det også er hjemme.

– Turen til Mallorca er blitt en tradisjon for mange – der de kan drive med det de liker aller mest sammen med venner. Vi har funnet en form på turen der vi har lagt stor vekt på sikkerhet, sykkelglede og fellesskap, sier Marinas.

– Folk føler seg ivaretatt og vet at om noe skjer, så følger vi dem opp hele veien, sier han, og har en beredskapsplan klar om noe skulle skje.

Dessuten tror han at folk setter pris på å komme til «dekket bord» der alt er ordnet fra klubbens side, hotell, mat og tilbud om fly. Et par år chartret klubben fly, og var på jomfruturen til Hennig Olsens FlyNonstop. I år hadde han tilbud til 50 med Norwegian og 30 med SAS, og resten har fikset tur på egenhånd. Og da makstallet på 110 var nådd og Marinas ikke hadde plass til flere, strømmet det fortsatt på folk som fikset seg inn på samme hotell og deltar på de daglige sykkelturene- som for de tøffeste kan være helt oppe i 150 kilometer og mange hundre høydemeter.

Mens sykkelsporten generelt opplever dalende interesse, opplever KCK en motsatt tendens for deltakelsen til klubbens tur til Mallorca, som i år arrangeres for 10. gang. Ett år ble turen omdirigert til Skagen som følge av at de satt askefast i 2010.

Håper på 1000–1200 til Hovden

Men KCK opplever dalende deltakelse til det årlige Hovden-rittet, Color Line Tour, i likhet med Birken, Nordsjørittet og andre sykkelritt. Toppåret var 2012 da 2200 personer deltok. Så langt har ca. 660 meldt seg på til Hovden-rittet, og Marinas har et håp om å lande på 1000-1200 deltakere.

Av de 120 på Mallorca-turen anslår Marinas at 80 kommer til å sykle til Hovden 2. juni.

– Color Line Tour er ikke i krise, men det er et stort, komplisert og kostnadskrevende arrangement, så hvis vi skulle få færre enn 1000 deltakere, må vi tenke over hva vi kan gjøre. Jeg sier ikke at vi skal slutte, men vi kan ikke lage rittet hvis det går i minus; det går ikke. Da må vi finne på noen nye grep, men hvilke, vet vi ennå ikke, sier rittleder, kaptein og daglig leder i KCK, Daniel Marinas.