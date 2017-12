Æresmedlemmer i Arendals Turnforening

ARENDAL: Her er talene som ble fremført i forbindelse med utdelingen sist helg. Den 1. personen vi skal hedre i dag er en person som har vært veldig engasjert i klubben vår i og i turnidrett i mange år. Vedkommende har spredt glede og et enormt turnengasjement blant mange unge og voksne opp igjennom. Dette er en ordentlig pådriver som har vært i hallen tidlig og sent.

Denne personen har vært en fantastisk, helhjertet idrettssjel for denne klubben. Vedkommende er også ekstremt flink til å få andre folk engasjerte! Vedkommende har vært trener for barnepartier, trener for tropp, styremedlem i klubben, styreleder i klubben, styremedlem i Norges Gymnastikk og turnforbund, styremedlem i Aust-Agder gymnastikk og turnkrets.

Ikke nok med det – så har denne personen være kretsdommer og forbundsdommer i mange år. Hun har stilt opp og dømt «Buskerud Trampetten» hele 28 ganger. Hun har også fått det første offisielle NM-gull med troppen sin i trampet i 1995 i Laksevåg. (Uoffisielt NM-gull i Bodø i 1994). Som dere skjønner så har vedkommende vært en veldig engasjert og dedikert ildsjel! Hun har reist Norge rundt som trener og dommer og skal nå fortsette sin turnkariere som tribunesliter! Det er derfor med stor ære, og ekstremt glede og stolthet at jeg får lov til å presentere vårt nye æresmedlem, Annette Andersen!

Den andre personen vi skal presentere som Arendals Turnforenings nye æresmedlem er en person som har vært medlem siden vedkommende var fire-fem år gammel. Vedkommende hadde foreldre som var aktive i klubben og derfor ble denne klubben en naturlig plass for henne også. Karrieren startet tidlig og vedkommende hadde flere år som apparatturner.

Allerede som 16-åring debuterte hun som apparatturner trener. I sin periode som trener hadde hun gymnaster som var med på landslaget. Hun stilte alltid opp, var alltid i hallen – klar for treningsøkter. Om det så var dagen før termin nærmest – så klatret hun opp i skranken og sikret oss i nye momenter og flotte kjemper.

I 1999 gikk hun over fra apparatturn, til en ny gren. Hun begynte som trener innenfor troppsgymnastikk. Og samlet sammen unge talenter for å starte opp flere tropper. Hun hadde minirekrutter, rekrutter, junior og senior tropper. Mange av disse jentene var apparatturnjentene hennes. På troppsnivå har hun trent frem mange gode talenter og samlet sammen mange NM-gull, -sølv og -bronser.

Troppen har stilt på utallige nordiske mesterskap og hun har bragt mye stolthet i det å kunne turne for Arendals Turnforening. I tillegg ledet hun mix-troppen sin til bronsemedalje i EM i 2004. Dette er en av de beste prestasjoner Arendals Turnforening har klart.

Jeg var så heldig å få lov til å være en del av den troppen. Hun har også vært trener for Team Norge, det uoffisielle landslaget for Norge. Hun har betydd mye for veldig mange jenter og gutter opp igjennom. Også for turn Norge. Hun er høyt respektert og ekstremt godt likt i mange klubben rundt om i Norge. Når man tenker på Arendals Turnforening og troppsgymnastikk/TeamGym så tenker man selvfølgelig på denne personen.

Vi er mange som er glade i deg og som er takknemlige for den jobben du har lagt ned i turnhallen. Du har alltid stilt opp og vært en reserve mamma for så mange. Jeg vil takke deg for all den tiden du har brukt i hallen. Jeg snakker selvfølgelig om Jorun Arnesen!

Den tredje personen ble medlem av Arendals Turnforening i 1967. Og har gjennom sine 55 år i foreningen gjort en stor innsats som utøver, hjelpetrenere og hovedtrener. I tillegg har denne personen påtatt seg verv som å sitte i valgkomiteen og i sportslig utvalg i mange år. Vedkommende deltar aktivt i alt forening foretar seg, og er ofte drivkraften i organisering av stevner, oppvisninger og konkurranser.

Personen sier ja til det meste, og påtar seg ansvar i alle ledd i foreningen. Hun har i tillegg i mange år vært med på å forme foreningens identitet og strategi. Hun har sitt fokus på de aller minste og breddepartier, og hun er opptatt av at alle skal få en mulighet til å delta. Hun er en viktig resurs for klubben vår og vi er så takknemlige for at hun er så dedikert som hun er. Vår kjære, positive og turnglade Elisabeth Jacobsen.