Flere pallplasser til NMK Kvinesdal i Vårcrossen

BIRKENES: De er små, det hviner i ørene når de durer forbi og de går fryktelig fort. Vi sikter så klart til crosskartene og til vår dedikerte og eneste crosskartfører, som også i år skal kjøre NM i 125 klassen. Kjell Andre Knabenes sikret seg i helgen en tredjeplass i crosskartklassen 125ccm. Allerede førstkommende helg går første NM-runde av stabelen på Gardermoen Motorpark. Vi ønsker masse lykke til!

I bilcross junior hadde vi med oss Magnus Ekhom, Sondre Simonsen og Ingrid Hodne. Alle tre er det vi gjerne kaller ”førsteårs junior” og selv om de har kjørt trening og blitt kjent med bilene sine gjennom fjorårets sesong, så er det først i år at det er ramme alvoret når de stiller til start. Ekhom begynte sesongen allerede for to helger siden, og tok da en femteplass under kombiløpet på Hellvik i Egersund. Under helgens ”Vårcross” i Kristiansand kjørte han seg opp til A-finalen, via B-finalen og endte på pallen med en tredjeplass.

Simonsen ble kjørt av banen i B finalen og ble stående i sandfella sammen med sjåføren som sendte ham dit i utgangspunktet. Det holdt likevel til en 6. Plass. Hodne derimot, endte opp på en 14. plass og var dermed ikke å se i finale denne gangen men hun bidro jammen til god underholdning for de oppmøtte og viste alle at det ikke var tale om å tape mot sandfella. Ikke bare en gang, men hele to ganger var hun innom for å samle sammen sitt bidrag til årets store innsamlingsaksjon av sand til Evjes O’store sandkasse.

Ei som er ferdig med juniorklassen, det er Rebecca Hunsbedt. Hun har tatt steget opp i seniorrekken og har valgt seg inn i dameklassen. En klasse som forøvrig nyter godt av nye rekrutter. Hunsbedt koser seg gjennom hele dagen, for med tre andre konkurrenter er de alle garantert å få kjøre A-finale. Hunsbedt kjenner banen godt og sparer på kruttet til starten går i A-finalen. Hun kjørte taktisk smart og lå stabilt i svingene, en ting var sikkert – hun skulle ikke være sist! Hunsbedt tok andreplassen, like bak Ingrid Rødli fra KAK.

Men, det har seg nemlig slik at ikke bare var to av juiorsjåførene som var innom sandfellene, men også seniorsjåførene Frode Kallhovd og Magnus Simonsen, bidro med sitt. Simonsen kjørte sitt første løp i seniorklassen og vi så han som vanlig i finale men han deiset inn i siden på klubbkollega Anders Bjærum i B finalen, før han pent må takke for seg og parkere den grønne Opelen på ”indre grus-sti” i søndre sving. Bjærum gav seg ikke, det gjorde heller ikke Jon Olav Hodne – da de begge kjempet om opprykk til A-finalen. Det holder akkurat ikke til A-finale, for med kun ett opprykk ble andreplassen ekstra sur for Hodne.

Frode Kallhovd stod igjen som vårt eneste håp når bilcrossens seniorklasse skulle kjøre A-finale. Han stod i femtespor, tok en god start og bestemte seg så for å bidra til nevnte innsamlingsaksjon av sand! Ikke bare under første runde, men han var sannelig på vei ut av banen i de to første rundene. Heldigvis reddet han seg inn igjen og Kallhovd ender til slutt på tredjeplass i sesongens første løp. Jon Olav Hodne 7. plass, Anders Bjærum 9. plass, Magnus Simonsen 10. plass og Arnold Falkgjerdet, nei han vet vi ikke hvor havna på resultatlista – men bilen stod i syv steiner like etter start i tredje omgang.

Det må også nevnes at noen av våre medlemmer allerede har startet sesongen:

Lars Christian Lote Rosland kjører EM i klassen super1600. Første runde i Barcelona endte med en 22. plass, andre runde ble kjørt i helgen i Portugal, Rosland endte da på en 15. plass sammenlagt.

Hanne Jobine Eriksen stilte til start under ”Roppecrossen” 21 april i Nedre Hallingdal. Eriksen kjørte inn til en 7. plass og kvalifiserte dermed til årets til juniorlandsfinale som går på Grenland i august.

Søndag 22 april var det kombiløp på Hellvik i Egersund. I bilcross junior: Andrea Hamar 4. plass, Magnus Ekhom 5. plass og Joakim Pedersen Kongevold 12 plass. Andreas Lote Rosland kjørte i klassen bilcross senior, og fikk sammenlagt en 8. plass.