Fikk bryllupsgave fra stortalentet

KRISTIANSAND: Rune Røyrås har gjennom mange år opparbeidet seg et ry som en svært dyktig hovslager, og benyttes blant annet fast av stortrener Øystein Tjomsland. I fellesskap har de to også fått frem et av landets største unghesttalenter denne sesongen, Vestpol Kongen.

Søndag sørget 3-åringen for en perfekt bryllupsgave da han sammen med trener Tjomsland imponerte stort i seiersløpet i Travparken. Røyrås fikk nemlig lørdag ja fra sin Ellen Eieland, og kunne feire seiersløpet som gift mann.

– Det er klart det er gøy å vinne med hesten, men gårsdagen toppet nok dette, fortalte 37-åringen med et smil etter at seieren var sikret.

– Det er en fryktelig god hest dette her, han viser gang på gang at det er skikkelig fart i ham. Han speeder jo langt under 1.20 når man setter fart på ham, det er få hester i den klassen som klarer det. Vi håper at han kan utvikle seg videre og hevde seg blant de beste 4-åringene neste år, sa Røyrås fornøyd og fikk støtte fra trenerhold.

– Vestpol Kongen har hevdet seg rett bak de aller, aller beste 3-åringene i landet, og de holder skyhøy klasse. Han må lære litt mer, og blant annet roe seg i startfasen, påpekte Tjomsland.

Hat-trick fra Tjomsland

Søgne-treneren fulgte opp med ytterligere to seiere under kvelden, og avsluttet dagen med et ekte hat-trick. Kapasitetshesten Lesja Odin tok sin tiende seier på like mange forsøk i karrieren da han rekordsenket seg til sterke 1.25,2a/1609 meter i blendende stil.

– Lesja Odin er veldig god! Det var krefter igjen ved målgang i dag, og nå satser vi mot et V75-løp på Leangen i slutten av november hvor han står perfekt inne i grunnlaget, fortalte suksesstreneren. I det avsluttende løpet debuterte fem år gamle Vikingrappen i regi Øystein Tjomsland. Hjemmetreneren hadde, nær sagt som vanlig, forbedret hesten kraftig på de månedene han har hatt vallaken i trening og Vikingrappen spaserte hjem til seier på 1.30,9/2160 etter at den argeste konkurrenten, stallkameraten Magnums Philiokus, galopperte ut mot oppløpet.

– Jeg var fornøyd med Vikingrappen i dag. Vi har trent ham mye med skylapper, men han har da begynt å bli litt småhissig. Derfor tok vi dem av i dag, men da ble han det stikk motsatte. Han finnes ikke trøtt, han bare slakker litt av fordi han mister fokus. Det var en god debut for oss, fastslo Tjomsland etter løpet.

Tent til i ny regi

En jublende glad Ida Jansen fra Stendal i Lillesand kunne konstatere at åtte år gamle Kolnes Tom har fått en voldsom oppsving etter at han kom i hennes trening. Søndag spant den vakre hingsten til tet og siden var det ikke snakk om saken. Kolnes Tom kom utruet til mål etter en rask avslutning på løpet. Vinnertiden ble skrevet til 1.26,4/1660 meter. Dette var hestens andre seier på de siste fem startene.

– Jeg hadde litt troen på Kolnes Tom i dag, for han gikk såpass bra i løpet på Forus på tirsdag. Han har fått både guts og vilje tilbake, fastslo Jansen gledesstrålende etter løpet.

– Kolnes Tom vant med krefter igjen og virker til å ha solid form, roste kusk Åsbjørn Tengsareid.

Hedershesten Whatsoflying S.S.

I det innledende løpet slugget hedershesten Whatsoflying S.S. seg nok en gang inn til knallsterk seier. Hesten, som eies av familien Isaksen fra Timenes, gjorde all grovjobben selv utvendig om ledende Elite B.R., men lot seg ikke affisere av det tunge løpsopplegget og vant enkelt på 1.15,3/2180 meter. Dette var hestens tredje seier for sesongen.

– Whatsoflying S.S. er en kapasitetshest med et utrolig godt løpshode, roste kusk Vidar Tjomsland etter løpet.

–Han vil være først, og han går alltid til mål. Det er en fantastisk hest! Hele familien er med på dette, og i dag passerte hesten 300 000 kroner innkjørt i vår regi. Og det kun på 15-16 måneder, det er helt fantastisk, understreket en rørt eier og trener Jan Erik Isaksen i seiersintervjuet.

To av to på hjemmebane

Lage Rosten fra Evje har hatt mange utfordringer med tre år gamle Ithinkiama Genius. Hesten har vært tøft matchet, og levert fine prestasjoner gjennom hele høsten. På hjemmebane ser det ut som hingsten trives godt, søndag ble seier nummer to på like mange forsøk i Travparken bokført. Fra tet kontrollerte Ithinkiama Genius løpet sammen med Åsbjørn Tengsareid og vant på 1.17,9a/2140 meter.

– Dette er gøy! Vi har hatt mye utfordringer med denne hesten, han travet ikke et steg de to første årene. Vi har siktet høyt og matchet ham i tøffe lag, men hesten har hatt mye stang ut. Nå skal vi hjem og kose oss, fastslo en fornøyd eier og trener.