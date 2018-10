Rygene er kretsmester i 3. divisjon

ARENDAL: Årets målsetting for damene var å havne blant topp tre i serien. i har vært 17 spillere totalt i år, og på treningene i vinter var vi i snitt 13 spillere. På dette tidspunkt var jeg skeptisk til sesongstart og hvordan vi skulle klare å nå målsettingen. Allerede i treningskampene fikk jeg noen gode svar, og sesongen kunne begynne for fullt!

I lokalavisen leste vi om de andre lagene som skulle løpe oss i senk, og da siktet de nok mest sannsynlig til at vi har en litt høyere gjennomsnittsalder(30 år) enn resten av 3 divisjon. Dette motbeviste Rygene ved å verken å bli løpt i senk eller bli spilt ut i noen kamper. Vi scoret 110 mål, hvor toppscorer Astri Merete Andersen sto for 49 av målene og slapp inn kun 13 mål. Damene slo til med 12 seire, en uavgjort og to tap, som gjorde at vi ble seriemestere i 3. divisjon avdeling 1.

Dette resulterte i både opprykkskamp og kretsmesterskapskamp mot Lyngdal som vant avdeling 2. Opprykkskampen var veldig spesiell, da ingen av lagene ønsket opprykk til 2 divisjon.

I 1. omgang hadde vi mange sjanser alene mot Lyngdals keeper uten at vi klarte å score. Lyngdal hadde også noen sjanser foran vårt mål, uten at de lykkes. Dermed 0-0 til pause etter en jevnspilt omgang. Etter pausen fikk Lyngdal indirekte frispark og ballen gikk rett i mål. For Rygene ble dette og de neste sju minuttene helt svarte, da Lyngdal scoret fire mål. Vi lå under 4-0 og det gjorde jobben vanskelig. Damene kom sterkere tilbake med tre raske mål og nesten uavgjort helt på slutten. I denne kampen er vi så å si jevnspilte med Lyngdal.

På lørdagen kom den kampen som begge lag ville vinne. Damene hadde giret seg opp et hakk fra sist. De slapp ikke inn Lyngdal i kampen og vant 2-0. Dette er en kamp vi var bedre og Rygene vant fortjent og ble kretsmestere.