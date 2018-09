NANNESTAD/ULLENSAKER: Etter å ha solgt Escorten leide Egeland en Mazda RX7 til finaleløpet på Gardermoen. Teamet var spent som aldri før, for de visste alle hva bilen var god for. Sesongavslutningen begynte likevel trått for teamet til Egeland, da girkassa havarerte etter første trening. Motiverte mekanikere gikk ”all in” og den nyreparerte girkassa var ferdig montert like før start i første omgang.

Så glipper Egeland clutchen og straffes for tyvstart med to runder i alternativspoeret. Dette resulterer i en 12. tid. Vel tilbake i depot oppdager teamet at den ene av de to vannpumpene har sprukket. Guttene trosser nederlaget og får omsider bilen i orden.

Anne Beth Mål Arntzen

Det er i motbakke det går oppover» sies det - og guttene kommer seg over bakkekneika. Egeland kjører så inn til en 3. tid og andreomgangen i seg selv var i så måte verdt turen. Vel, det var inntil tredjeomgangen skulle kjøres! Egeland har andresporet i siste heatet. Han tar starten nok en gang, og til tross for at han har lite erfaring med både banen og bilen så kjører han fortest av alle i klassen og innkasserer med det sesongens første bestetid.

Søndagen starter dermed med førstespor og Egeland kjører inn til en andretid. ”Det er en første gang for alt” og på siste NM-runden slår altså Egeland til med en direkte kvalifisering til A-finalen. Selv med tredjespor i A finalen, suser den røde RX7’en av gårde i starten! Han holder ledelsen inntil alternativsporet skal kjøres – for mens Egeland var i alternativen – suser Gundersen forbi.

Egeland avslutter finaleløpet med en 2. plass samt en 5. plass i norgesmesterskapet, supernasjonal klasse 2. Likevel, helgen hadde tatt en helt annen vending hadde det ikke vært for teamet og Ernst Atle Larsen, som stod på som best de kunne da det virkelig gjaldt.

– Jeg må få takke team og sponsorer for alt de gir av seg selv, uttaler Egeland i en pressemelding på teamets Facebook-side. Egeland avslører i skrivende stund at det er inngått en avtale på en liknende Mazda RX7 og at det blir en ny sesong – med mål om medalje – så lenge sponsorene er med på laget.

NM supernasjonal klasse 2, resultater Sigurd Erik Egeland:

1. NM runde, Momarken: 10. plass

2. NM runde, Grenland: 9. plass

3. NM runde, Finnskogen 13. plass

4. NM runde, Konsmo 5. plass

5. NM runde, Gardermoen 2. plass

Sammenlagt 5. plass