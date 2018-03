Langrenn og skileik på Kongsgård

KRISTIANSAND: Det sier skientusiasten Magne Dølemo i Oddersjaa, som onsdag står ansvarlig for det nest siste rennet i Telenorkarusellen 2018.

Og denne gang blir det ikke bare langrenn som står på programmet.

– Vi lager en liten hoppbakke, det blir kulekjøring og slalåm i tillegg til ei kort og veldig barnevennlig langrennsløype, lover Dølemo.

Han legger ned masseavis av dugnadstimer for å legge forholdene til rette for at barn og unge skal få drive med skisporten.

Kristin Ellefsen

Onsdagens renn er det nest siste i Telenorkarusellen. Det siste rennet går onsdag 21. mars, og da blir det også premiering. For å delta er det bare å ta med det skiutstyret folk måtte ha. Og det er selvsagt ikke nødvendig med klubbmedlemskap for å stille opp.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Utenfor stuedøra

Mangeårig skitrener og landslagstrener Arild Jørgensen er like tydelig som kollega Dølemo når det gjelder å oppfordre foreldre til å ta med ungene til Telenorkarusellen:

– La barna få en skiopplevelse nå som forholdene er helt på topp like utenfor stuedøra, sier Jørgensen og legger til:

– Da får de også oppleve det flotte skiområdet på Kongsgård, og vi kan garantere et hyggelig og barnevennlig skikveld uten «Holmenkollen-rølp», smiler den erfarne skitreneren som storkoser seg over den lange skivinteren på Sørlandet og hva den kan bety for rekruttering og skiopplevelser for de unge.

Øke rekrutteringen

– Vi gjør jo dette for å øke rekrutteringen til Norges nasjonalsport, sier Magne Dølemo, som i i mange år har jobbet for både sommer- og vinteridretten på Sørlandet.

Han var også en av kandidatene til fjorårets Ildsjelpris i Vest-Agder.

Forrige uke samarbeidet Magne Dølemo og Oddersjaa med skigruppa i Flekkerøy IL og laget et flott renn i Telenorkarusellen på Flekkerøy.

– Men nå vender vi tilbake til fastlandet og håper alle som stilte opp og hadde det moro på øya også kommer til Kongsgårdbanen, sier Dølemo.

Han oppfordrer folk som kommer østfra til å parkere ved Fylkesmuseet. Da slipper de både bompenger og kamp om parkeringsplassene ved Bispegra.