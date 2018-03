Søgne-ildsjeler hedret på jubileumsfest

SØGNE: Søgne Håndballklubb ble startet i mars 1988. 30 års-dagen ble feiret med kamper for dame- og herrelaget for fulle tribuner i Tinntjønnhallen. Nærmere 300 ivrige Søgne supportere valgte å bruke noen timer i hallen denne dagen. Belønningen var godt spill av både herrer og damer. Herrene endte med en uavgjort, mens damene tok hjem seieren.

Det er gøy for de yngre spillerne å se eldre lokale forbilder i aksjon. «Se der er Emma, treneren vår» kommenterte de ivrige jentespillerne som satt og heiet på damene. Klubbens juniorspillere var gode på heiarop og skapte elektrisk stemning fra tribunen. Stas var det også med loddtrekning og give-aways i pausene. Flere heldige gikk hjem med ny bag, sokker, flasker og fruktkurver.

Som seg hør og bør på en bursdagsfeiring ble det også servert stor bursdagskake, brus og kaffe til alle gjestene. En klubb med mange medlemmer er avhengig av god dugnadsånd og mye frivillig arbeid. Mange av de som var tilstede i hallen under jubileumsmarkeringen har bidratt som trenere, lagledere, foreldrekontakter og i andre ressursposisjoner i klubben gjennom årene.

Gro Anita Kåsa Poulsen

Alle fortjener en stor takk for den innsatsen som ukentlig legges ned. Ikke minst foreldre som stiller opp, de kjører, trøster, heier, baker og tar dugnad i både kiosk og sekretariat når det kreves. Alle bidrar på sin måte og med sine ressurser. Dette er ikke et arbeid som kan måles i kroner og øre. Det måles i gleden ved å se engasjement, spillerglede og samhold blant unge idrettsutøvere. Det frivillige arbeidet som legges ned er noe av et viktigste maskineriet som gjør at klubben går rundt.

Men som i andre klubber, er det noen som legger ned ekstra mye tid. Når vi nå skulle feire klubbens 30 år, var det en glede for oss å benytte anledningen til å hedre to av disse helt spesielt. Ordfører Astrid Hilde entret håndballbanen i første pause, og overrakte en velfortjent blomsterhilsen og gode ord til Egon Lerøy og Roar Tolfsen. De har stått på og lagt ned mange timer og mye energi for Søgne Håndballklubb gjennom flere år.