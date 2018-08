Gausdal med avgjørende mål mot Kvinesdal

VENNESLA: Vindbjart 2 tok en viktig seier mot Kvinesdal onsdag kveld. Etter en meget bra start jevnet kampen seg mer ut etter hvert, og sjansene til begge lag ble færre og færre i regnværet. Gaus mente bestemt at han hadde gitt laget ledelsen etter syv minutter fra et innlegg fra Lasse Næss, men han ble avblåst for offside. Han var ikke enig, det var heller ikke publikum.

Det tok bare noen minutter før han fikk skåringen sin, den ordnet han selv da han vant ballen og plasserte den nede i hjørnet. Kantspillerne Næss og Marcus André Aslaksen fikk mye rom og baller å jobbe med første halvdel av omgangen og vi burde nok ledet mer, samtidig som Johnny i buret måtte trå til med en super redning på andre siden.

Fakta: Kampfakta Vindbjart 2-Kvinesdal 2–0 (1–0) 1-0 Øyvind Løkkebø Gausdal (11 min) 2-0 Øyvind Løkkebø Gausdal (straffe 71 min) Vindbjarts lag: Johnny Kristiansen Borden, Jon Herman Tukiainen Lundevold, Christian Beqiraj Follerås, Daniel Tveitaa Johansen, Ishan Skårdal, Martin Gardiner, Aleksander Glastad, Stian Aabel, Lasse Næss, Øyvind Løkkebø Gausdal, Marcus André Aslaksen. Innbyttere: Jakob Rom Zakariassen, Martin Niklas Eidet Svenson, Henrik Viste Ulstein, André Bakken, Marius Fjellet Gult kort: Christian Beqiraj Follerås.

Andre omgang ble mer kamp på midten, lite store sjanser, vi fikk straffespark omtrent midtveis da Aleksander Glastad ble dyttet i ryggen inne i feltet, og da var selvfølgelig Gaus sikker fra ellevemetermerket. Stillingen holdt seg ut kampen, forsvaret var solid med Follerås og Daniel Tveitaa Johansen i midten. De tre poengene gjør at vi klatret forbi kveldens motstander på tabellen, og har kontakt med Randesund, Søgne og Arendal 2 foran oss.

Stian Bøe

Som «vanlig» fikk vi også i kveld et par debutanter, to nye gutter fra det gode G16-laget fikk sjansen. Jakob Rom Zakariassen, 15 år fra Tveit, men med begge foreldre fra Vennesla, spilte sentralt på midten, og fikk etter hvert selskap av Martin Niklas Eidet Svenson (16 år, hørtes ut som vi kan kalle ham Nik eller Nikke) på indreløperposisjon.

Det ble også et gjensyn med litt mer muskler i andre omgang, Henrik Viste Ulstein er tilbake etter spill i Skarphedin 3 (7. divisjon) i vårsesongen (der han fikk med seg et hat-trick mot Storm 3). Neste oppgave for dette laget blir nå en tøff bortekamp mot serieleder Lyngdal til mandag. De tapte mot Vigør onsdag kveld, noe som sikkert bare vil gjøre dem ekstra motiverte før kampen mot oss.