Klarte EM-kravet etter NM-sølv

Lørdag 28. april deltok jeg på NM utstyrsfritt i styrkeløft. I styrkeløft skal man gjennomføre øvelsene knebøy, benkpress og markløft i gitt rekkefølge. Man har tre forsøk per øvelse, og man skal kun ha én repetisjon.

Noen husker kanskje innlegget jeg skrev om NM i benkpress jeg hadde i desember i fjor? Hvor jeg fikk gull, men hvor ingenting gikk etter planen. Jeg var skuffet, men gira på mer.

Det passet fint, fordi kort tid etter ble jeg tatt ut på regionslaget, hvor jeg har fått god oppfølging av min trener Frode Fjogstad.

Han ville jeg skulle begynne å satse på alle tre øvelsene (knebøy, benkpress og markløft), noe jeg ikke trodde var mulig fordi jeg har hatt en hofteskade i lang tid. Men så feil kan man ta! Med riktig oppfølging og trening har jeg hatt god fremgang, og jeg kan ta knebøy smertefritt.

God oppkjøring

Reisen begynte i desember. Jeg begynte på et mengdeprogram og trente bein tre ganger i uken, og benkpress to ganger i uken. Som en gjennomføring før NM deltok jeg på regionsmesterskap i Stavanger hvor jeg tok gull og endte opp på 92,5kg i knebøy, 75kg i benkpress og 140 kg i markløft. Det gav meg ny motivasjon, og jeg gledet meg mer og mer til NM, hvor planen var å toppe formen optimalt.

Treningsprogrammet ble endret og i oppkjøringen til NM trente jeg helkropp, med fokus på knebøy, benkpress og markløft fem dager i uken.

NM utstyrsfritt i styrkeløft ble arrangert i Askim. Pappa, min søster og jeg kjørte inn dagen før så vi hadde god tid til å komme oss ordentlig på plass. Jeg hadde innveiing kl 07.30 lørdag, og jeg var livredd for å ikke treffe vektklassen. Det viste seg heldigvis å ikke være et problem. Jeg veide inn på 54,7 kg, når jeg egentlig burde vært litt tettere på 57 kg. Altså jeg lå litt for lavt i forhold til hva jeg burde, fordi da kan man lett miste litt styrke.

Denne dagen sammenlignet med sist NM fikk jeg varmet godt opp, og jeg hadde mer styr på nervene. Her er det bare erfaring som spiller inn, og det kom mer til syne denne gangen.

Turte ikke gamble

Først ut var knebøy. Jeg startet på 90 kg, noe som ikke var et problem. Neste løft økte jeg til 95 kg. Jeg kom litt frempå, og jeg syntes spotterne tok stangen litt for fort, og jeg fikk et underkjent løft. På mitt siste løft i knebøy turte jeg ikke øke til 100 (selv om det var planen). Jeg valgte derfor å sikre siste løfte mitt på 95 kg, og fikk det godkjent (med mer igjen i tanken.

I benkpress føltes det tungt på oppvarming, så jeg startet første løftet på 67,5 kg, og det gikk fint. Laglederen min for dagen spurte hva jeg ville ha på neste løft, men jeg ville ikke svare og ba ham overaske meg. Da jeg sto og ventet på mitt andre løft i benkpress ropte de på høyttaleren at neste løft var 75 kg. Da ble jeg stresset, fordi jeg hadde ikke løftet dette siden februar. Jeg la meg på benken, spente godt opp, og førte stangen ned mot brystet. Jeg hørte ingen press-signal og ble forstyrret av publikum så jeg fikk ikke dette løftet godkjent.

Dermed måtte jeg klare mitt siste løft, hvis ikke hadde jeg nok mistet hele motet. 75 kg var tungt den dagen, men jeg hadde ingen planer om å ikke klare det. Igjen gikk jeg ut på plattingen, spente opp, senket stangen til brystet, ventet på press-signal, og presset stangen opp! Det gikk, og det ble godkjent! Dette er EM-kravet i min vektklasse, så det var en seier i seg selv å klare det!

Så ventet markløft. Nå var det bare å bruke resten er energien og viljen jeg hadde igjen på å løfte stangen opp fra bakken. Altså, hvor vanskelig kan det være? Jeg har følt meg sterk i markløft den siste tiden, så nå skulle jeg vise de rundt meg og ikke minst meg selv hva jeg er i stand til å klare. Jeg startet mitt første løft med 130 kg, og det gikk lett. På andreløftet økte jeg til 140 kg, og det gikk også lett! Siste løftet for dagen bestemte jeg for å øke til personlig rekord 147,5 kg og jeg fikk løftet den opp fra bakken. Jeg fikk til og med tid til å skvise inn ett smil på toppen! Så deilig var det. Endelig stemte det!

Jeg sikret sølv denne dagen med et total på 317,5 kilo. Jeg klarte EM-krav på totalen og på benkpress. Og perset totalt med 10 kg. Jeg hadde den beste benkpressen og markløften sammenlignet med mine konkurrenter, men fordi knebøy ikke stemte, var det ikke annet jeg kunne gjøre enn å være fornøyd med en andreplass.

Jeg har lært at jeg må være glad når det skjer progresjon i treningen,ettersom jeg ikke kan gjøre noe med mine konkurrenter. Det eneste jeg kan jobbe med er få ut mitt potensial og trene enda hardere. Den dagen jeg står på toppen av pallen vil det være verd det. Det jeg skal gjøre nå er å brette opp armene, jobbe med svakheter og pushe grenser.

Jeg får hele tiden spørsmål om hvordan jeg klarer å motivere meg selv til å trene tre-fire timer om dagen, fem ganger i uken. Og det er lett! Det handler om vilje, dedikasjon og motivasjon til det man driver med. Uavhengig av hvilket mål man har med treningen, er det så viktig å holde fast på et mål langt der fremme. Trening for meg er det samme som å pusse tenner. Det er bare noe jeg gjør, og noe som er forventet skal skje når man våknet opp. Alle planer kommer utenom. Det er min tid til å ta vare på kroppen, bli sterkere og en bedre versjon av meg selv. Neste gang er det kanskje min tur til å stå på toppen, men gullmedaljen rundt halsen!

Jeg sitter igjen med en god følelse denne gangen, og gleder meg til veien videre. Kommende konkurranse er ikke bestemt ennå, men treningen er allerede startet. Proppet med motivasjon skal jeg vise meg selv at jeg kan bedre og jeg skal nå høyder. Og det kan alle klare uavhengig av mål.

