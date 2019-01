Birkenes-utøver til ungdoms-OL

Martin er en av åtte skiskyttere (fire jenter, fire gutter) som er tatt ut i den norske troppeen til mesterskapet i Sarajevo 9.–16. februar. Her forteller han om seg selv:

– Nå i 18-årsklassen trener jeg 600–700 timer i året. Treningen periodiseres med både roligere perioder og harde perioder. Jeg har også jobbet en god del med styrke og ønsker også å ta med meg dette videre gjennom konkurransesesongen.

Etter at jeg flyttet til Lillehammer har jeg fått oppfølging fra trenere ved NTG og har tilgang på et av Norges beste løypenett med stabile snøforhold. Her er også god matching mot andre elever på hardøkter. Så jeg trives og trener bra under trygge rammer.

Treningsmiljø, treningskamerater og -venninner i Birkenes har vært utrolig viktig for min utvikling frem til jeg startet på NTG høsten 2017. Birkenes IL skiskyting har et inkluderende miljø hvor alle kan delta, kombinert med et tilbud til de som ønsker å satse ekstra fra de er 13–14 år gamle. I dette miljøet har jeg blitt veiledet av flinke trenere hvor basisferdigheter på skytebane og ski har vært hovedfokus. I tillegg har det alltid vært god kvalitet og konkurranse fra andre i treningsgruppa på interne økter og testløp.

Klubben har også mye historikk for såkalte referanseøkter som gir oss yngre en god pekepinn på hvor nivået har vært tidligere for utøvere på samme alder. Fokus er ikke at vi skal være Norges beste 15–16 åringer, men at de som ønsker å legge ned nok innsats har en god nok basis på skyting og ski teknisk til å kunne ta stegene videre når treningsmengdene økes. Dette vil jeg si har vært viktig for min utvikling inn mot norgestoppen som juniorløper.

Uten å kjenne nivået på de andre utøverne som deltar i ungdoms-OL håper jeg å kunne klare en pallplass om alt klaffer med ski og form i sporet og på skytebanen. Dette med basis i at yngre norske utøvere de siste årene har hevdet seg bra i junior-VM. Så får vi håpe at nivået på mitt årskull også er tilsvarende. Jeg gleder meg til å representere Norge og vil fortsette å satse maksimalt for å kunne bli en best mulig skiskytter.