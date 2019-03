Denne trioen er historisk i ØIF Arendal

ARENDAL: Først ble et rekordraskt årsmøte gjennomført på svært udramatisk vis. Kanskje var det gledesrusen fra helgas seriegull som fortsatt satt i … Deretter bar det rett på gullfesten på Castelle, der en trio fikk seg litt av en overraskelse.

Gjenvalgt styreleder i ØIF Arendal Elite, Erik Smedsrud, tok ordet under gullfesten på Castelle. Tidligere hadde flere talere vært på podiet for å hylle gullheltene, men det kommer vi tilbake til.

Klubblegender

For det var en historisk setting på det da Smedsrud tok ordet. Han trakk frem at ØIF Arendal i år markerer ti år som egen klubb under allianseidrettslaget Øyestad IF, og at det så langt ikke er noen æresmedlemmer i klubben. Det måtte det gjøres noe med. Nå var det på tide at det skjedde noe, og at klubben fikk noen i æresgalleriet.

Og hvem andre fikk æren av å bli de første æresmedlemmene enn klubblegendene Eirik Heia Pedersen og Sondre Paulsen, barndomsvennene som har vært med på å spille ØIF fra 2. divisjon og til klubbens tredje seriegull søndag kveld i Terningen Arena.

Smedsrud trakk frem hvordan de to fra guttedagene av hadde ytt ekstra innsats for å bli gode, og blant annet vært på døra hos ham for å låne nøkler til Nedeneshallen for å kunne trene ekstra.

Overrasket tredjemann

Men om de to spillerne var overrasket over hederen, gjett hva det tredje æresmedlemmet ble!

For da de fleste trodde seansen var over, grep Bjørn-Gunnar Bruun Hansen ordet. Den daglige lederen kunne forkynne at det ikke skulle utnevnes bare to æresmedlemmer denne kvelden, det skulle også være et tredje.

Bak styrelederens rygg, hadde nemlig resten av styret gått sammen og sørget for at Erik Smedsrud, som i en rekke år har vært styreleder i ØIF Arendal, gjennom både tykt og tynt, nå også kan kalle seg for æresmedlem. Hovedpersonen selv ble svært overrasket over stuntet og gjorde store øyne da det hele ble kunngjort.

Dermed ble gullfesten etter ØIF Arendals tredje seriegull, også historisk for en trio som har betydd enormt mye for klubben gjennom en årrekke, og det til stor jubel fra godt over 100 fremmøtte på Castelle.

Men det skjedde også andre ting under gullfesten.

Gullmedalje til ordføreren

Bystyret – det offentlige Arendal – var representert ved ordfører Robert Nordli. Han hadde med seg blomster til klubben, som ble gitt styrelederen. I tillegg hadde han med seg en sjekk på 10.000 kroner, en sjekk som kaptein Eirik Heia Pedersen mottok på vegne av spillerne.

På symbolsk vis, overrakte også styreleder Smedsrud en av gullmedaljene til ordføreren, som en takk, og som et bevis på at ØIF Arendal ikke bare vant gullet for klubben, men også for byen.

– ØIF Arendal er de beste ambassadørene for byen en kan tenke seg, sa ordføreren da han takket for medlajen.

Spillerne hyllet noen av dem som stiller opp og hjelper til på trening og kamp, der Per Egil Westin, Tore Knutsen og Roger Handaa fikk hver sine påskjønnelser fra spillerne.

Frivillig og politiker, Linda Dagestad Øygarden, ga sin hyllest gjennom å gi en stor blomst til klubben. Blomstene var i en vase som kunne minne om serietrofeet som klubben fikk med seg fra Elverum.

Så dukket en ekstra hyllest til spillerne opp.

Nok en sjekk

Daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen holdt nemlig det han lovet da spillerne – ved kaptein Eirik Heia Pedersen – forhandlet om «bonus» i høst. En sjekk til spillerne på 50.000 kroner, som spillerne skal bruke på sosiale tiltak, ble overrakt kaptein Heia Pedersen. Det er ikke noen overdrivelse å si at det ble jublet høylytt i kroken der spillerne satt da Heia Pedersen løftet sjekken over hodet.

Men det skulle dryppe enda mer på spillerne. På slutten av det «offisielle» programmet kom nemlig sjefssupporterne Jørn Holmestrand og Kari Sunde på scenen.

De hadde med seg noe svært uventet til spillerne.

Gave fra Svermen

For de to frontfigurene i Svermen kunne nemlig dele ut 10.000 kroner som en gave til de samme sosiale tiltakene til spillerne – helt uventet for alle.

Tiltaket vakte rungende jubel i festlokalet. I motsetning til de andre, så hadde ikke supporterne med seg en sjekk, men de lovte å vippse pengene til A-lagets sosiale konto.

Festen, som ble arrangert på kort varsel etter at gullet var i boks, ble en suksess, der godt over 100 håndballvenner hyllet de ferske seriemesterne. Det var dem vel unt!